Десятки новых вагонов войдут в составы поездов Владивосток — Москва

Ожидается поступление 40 новых вагонов.

В целях улучшения качества обслуживания пассажиров Дальневосточный филиал АО «Федеральная пассажирская компания» продолжает обновление приписного парка пассажирских вагонов в поездах дальнего следования.

В прошлом году для восполнения и обновления вагонного парка в филиал поступило 30 плацкартных вагонов новой постройки производства ОАО «Тверской вагоностроительный завод» и проведен капитально-восстановительный ремонт 48 вагонов. В этом году ожидается поступление еще 40 таких же новых плацкартных вагонов и 36 вагонов будут капитально отремонтированы.

Таким образом, в поездах формирования Дальневосточной железной дороги за два года обновится каждый шестой пассажирский вагон.

Новые вагоны оснащены электронным пультом управления и контроля системами жизнеобеспечения с выводом данных на сенсорный дисплей, кондиционерами, душами и биотуалетами, системами видеонаблюдения, пожарной сигнализации и системой пожаротушения, а также снабжены электрическими розетками на 220 вольт и USB-портами.

Новые вагоны, как и предыдущая партия, войдут в составы поездов №99/100 сообщением Владивосток Москва , передает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

Помимо обновления подвижного состава, для повышения уровня сервиса «ФПК» реализует на ДВЖД программу мероприятий по нескольким направлениям, которая включает работу с фронт-лайн-персоналом, обновление оборудования билетных касс программно-аппаратными комплексами распознавания документов и т.д.