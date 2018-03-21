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Десятки новых вагонов войдут в составы поездов Владивосток — Москва
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Десятки новых вагонов войдут в составы поездов Владивосток — Москва 

Prim.News 48 минут назад
Ожидается поступление 40 новых вагонов.
В целях улучшения качества обслуживания пассажиров Дальневосточный филиал АО «Федеральная пассажирская компания» продолжает обновление приписного парка пассажирских вагонов в поездах дальнего следования.
В прошлом году для восполнения и обновления вагонного парка в филиал поступило 30 плацкартных вагонов новой постройки производства ОАО «Тверской вагоностроительный завод» и проведен капитально-восстановительный ремонт 48 вагонов. В этом году ожидается поступление еще 40 таких же новых плацкартных вагонов и 36 вагонов будут капитально отремонтированы.
Таким образом, в поездах формирования Дальневосточной железной дороги за два года обновится каждый шестой пассажирский вагон.
Новые вагоны оснащены электронным пультом управления и контроля системами жизнеобеспечения с выводом данных на сенсорный дисплей, кондиционерами, душами и биотуалетами, системами видеонаблюдения, пожарной сигнализации и системой пожаротушения, а также снабжены электрическими розетками на 220 вольт и USB-портами.
Новые вагоны, как и предыдущая партия, войдут в составы поездов №99/100 сообщением Владивосток — Москва, передает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.
Помимо обновления подвижного состава, для повышения уровня сервиса «ФПК» реализует на ДВЖД программу мероприятий по нескольким направлениям, которая включает работу с фронт-лайн-персоналом, обновление оборудования билетных касс программно-аппаратными комплексами распознавания документов и т.д.
— В условиях высокой транспортной конкуренции требования к уровню сервиса значительно возросли. Для того чтобы оправдать ожидания пассажиров, компания должна не только предоставлять услуги перевозки железнодорожным транспортом, но и помогать людям делать их путешествия комфортными и приятными, — говорит и.о. начальника Дальневосточного филиала АО «Федеральная пассажирская компания» Иван Петров.
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