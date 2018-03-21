Россиян нужно научить оказывать помощь при внезапной остановке сердца 

Правительство России рекомендует доработать законопроект о снижении смертности в случае внезапной остановки сердца.
Документ предлагает внести изменения в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», согласно которым при возникновении ситуаций, требующих оказания первой помощи с применением автоматических наружных дефибрилляторов, её сможет оказать неограниченный круг лиц.
Но в законопроекте нет положений, предусматривающих подготовку населения к использованию автоматических наружных дефибрилляторов в экстренных ситуациях. Также в материалах к законопроекту нет информации о предлагаемых местах размещения автоматических наружных дефибрилляторов, источниках финансового обеспечения расходов на их приобретение, установку и обслуживание. Как сообщает «Парламентская газета», законопроект предлагают доработать с учётом этих замечаний до его рассмотрения Государственной Думой в первом чтении.