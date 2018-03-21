Ещё
Россиян нужно научить оказывать помощь при внезапной остановке сердца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиян нужно научить оказывать помощь при внезапной остановке сердца 

ИА Север-Пресс 46 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Правительство России рекомендует доработать законопроект о снижении смертности в случае внезапной остановки сердца.
Документ предлагает внести изменения в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», согласно которым при возникновении ситуаций, требующих оказания первой помощи с применением автоматических наружных дефибрилляторов, её сможет оказать неограниченный круг лиц.
Но в законопроекте нет положений, предусматривающих подготовку населения к использованию автоматических наружных дефибрилляторов в экстренных ситуациях. Также в материалах к законопроекту нет информации о предлагаемых местах размещения автоматических наружных дефибрилляторов, источниках финансового обеспечения расходов на их приобретение, установку и обслуживание. Как сообщает «Парламентская газета», законопроект предлагают доработать с учётом этих замечаний до его рассмотрения Государственной Думой в первом чтении.
ИА Север-Пресс: последние новости
В Салехарде – мозговой штурм. Обсуждается стратегия развития Ямала до 2030 года Ямальский проект «Знамя Победы» объединяет регионы Дмитрий Кобылкин: Ямальские стройки обеспечат российскими материалами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»85
Российский офицер принял героическую смерть43
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором381
США пригрозили привлечь РФ к ответственности111
Грудинин попросил прекратить дела против него246
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение