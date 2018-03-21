«Срабатывает сарафанное радио»: как подбирают кадры в самарскую полицию

В среду, 21 марта, управление МВД России по Самаре открыло свои двери для всех желающих. Участникам мероприятия показали работу городской полиции изнутри. 63.ru узнал, что лежит в чемодане криминалиста и как собаки относятся к поиску взрывчатки.

Кадеты с малых лет решили связать свою жизнь со службой

В городском ОВД прошел день открытых дверей. Молодому поколению показали работу отделов городской полиции изнутри.

Одной из точек небольшой экскурсии стал ситуационный центр «Безопасный город». Здесь всем желающим показали систему видеонаблюдения за улицами города. С ее помощью стражи порядка могут если не сразу раскрыть преступление, то узнать приметы злоумышленника и примерное направление, куда он скрылся.

Системы «Безопасный город» расположена по всей Самаре

— Сейчас в городе более 180 камер. Не охваченными пока что остались участки Московского шоссе и Ново-Садовой, но в ближайшее время и здесь появится видеонаблюдение. Плюс еще 300 камер, которые останутся после чемпионата мира по футболу, — рассказал начальник дежурной части ОВД Самары Денис Черных

В качестве примера школьникам показали работу одной из камер. Она расположена на пересечении Ульяновской и Волжского проспекта, напротив памятника пивовару.

Скульптуру можно разглядеть в мельчайших деталях

Оператор смог увеличить картинку в несколько раз без потери качества.

На улице же для гостей мероприятия развернули выставку служебной техники. Учащиеся на секунду могли почувствовать себя как водителями автозака, так и его «пассажирами».

Детки в автоклетке

Также на площадку привезли мобильную лабораторию криминалистов, машину кинологической службы, патрульный автомобиль и машину группы быстрого реагирования.

Кроме техники, правоохранители показали свои рабочие инструменты. Эксперт-криминалист Олег Гришин продемонстрировал, что лежит в его чемодане.

— Кейс весит 16 килограммов. В нем есть инструменты если не на все, то на многие случаи жизни, — пояснил Олег Гришин.

Один кейс может заменить химлабораторию, аптечку и пенал

В набор криминалиста входят три типа фонариков — ультрафиолетовый, обычный и щелевой. С его помощью можно найти следы, которые заметны только при косо падающем освещении.

УФ-фонарь может проявить невидимые чернила

Также среди инструментов криминалиста немало химических реагентов и разнообразных порошков. Некоторые помогают снять отпечатки пальцев (для этого есть магнитные и беличьи кисточки, а также скотч и специальные листы с краской). Другие определят происхождение сомнительных бурых пятен (сок или кровь, например).

Кроме этого, в чемодане эксперта лежит набор инструментов. Они нужны, например, во время краж со взломом. Поврежденный замок можно снять, сделать отпечаток ключа (для этого есть пластилин), и сохранить его.

Наручники хотели примерить многие

Свою экипировку показали и бойцы спецназа. Они привезли перчатки, бронежилеты, несколько видов касок и щитов.

Неподготовленному человеку щит поднять непросто

Кроме этого, любой желающий мог проверить свои навыки по сборке и разборке автомата, взять в руки пистолет или «примерить» наручники.

— А ключи-то мы не взяли! — пошутили стражи порядка.

Своих воспитанников привезли и кинологи. Они рассказали об особенностях работы с четвероногими помощниками.

Собаки стали главными звездами мероприятия

— Для собак поиск наркотиков или взрывчатки не столько рутина, сколько игра, — пояснила старший инспектор-кинолог Центра кинологической службы Елена Зверева. — И награждаем их соответственно, не медалями, а мясом, игрушкой, красивым поводком и ошейником.

По словам заместителя начальника по работе с личным составом Константина Клименко, после таких мероприятий срабатывает эффект «сарафанного радио».

Константин Клименко рассказал о плюсах службы в полиции

— К нам порой на службу поступают не сами студенты, а их друзья или знакомые, — рассказал Константин Клименко.

Новобранцев ждет зарплата от 22 тысяч рублей. Кроме этих денег, молодые стражи порядка получат социальные выплаты для строительства жилья или компенсации его съема.

Для желающих поступить на службу есть открытые вакансии. Например, по направлению доследования. Но даже в укомплектованных коллективах есть свои необычные ситуации. Так, отдел по делам несовершеннолетних целиком и полностью состоит из женщин.

— Только в Промышленном районе в подразделении по делам несовершеннолетних был один мужчина, но и он перешел в другое место, — рассказал замначальника по работе с личным составом.