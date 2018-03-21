В Адыгее увеличили финансирование мероприятий в сфере здравоохранения

В ходе заседания Кабинета министров РА, которое сегодня провел глава РА Мурат Кумпилов , были рассмотрены вопросы реализации в 2017 году мероприятий государственной программы Республики Адыгея «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы».

По информации министра здравоохранения РА Рустема Меретукова, программа охватывает все направления, определяющие пути развития системы здравоохранения. На их финансирование в прошлом году из республиканского бюджета было направлено около 3 млрд рублей, что почти на 219 млн рублей больше, чем в 2016 году было выделено из бюджета региона.

Серьезное внимание было уделено профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни. Диспансеризацией охвачено почти 40 тыс. человек. Вместе с тем Мурат Кумпилов назвал недостаточной работу мобильных медицинских бригад, поручил активизировать эту работу с максимальных охватом отдаленных населенных пунктов республики.

В ходе обсуждения темы повышения качества медицинских услуг Рустем Меретуков сообщил, что в двух учреждениях продолжается реализация проекта «Бережливая поликлиника». Уже есть ощутимые результаты: 2,5 раза сократилось время ожидания приема в регистратуре, к врачам — специалистам — в 3 раза, сроков прохождения диспансеризации — в 5 раз (с 15 дней до 3-х дней), лабораторных исследований — в 2 раза. До конца 2018 года проектом планируется охватить 26 поликлиник и к 2022 году до 70% повысить уровень удовлетворенности пациентов качеством оказания медицинской помощи. В работу всех государственных учреждений здравоохранения внедрен механизм выдачи электронных листов временной нетрудоспособности.

Доля негосударственных медицинских организаций, включенных в перечень медицинских организаций, участвующих в реализации программы государственных гарантий составила 18,7%, за период с 2014 года этот показатель увеличился на 80%.

Одним из значимых событий прошлого года стало открытие нового отделения Майкопской городской поликлиники № 1. Произведена централизация лабораторной службы в Майкопе . Продолжается строительство республиканского диагностического центра. Завершается возведение лечебного корпуса на 50 коек Тахтамукайской центральной районной больницы с поликлиникой на 200 посещений.

В рамках укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения приобретено 14 автомобилей скорой медицинской помощи, закуплено 56 единиц кардиографических комплексов, позволяющих проводить удаленный анализ и автоматическую расшифровку кардиограмм.

Серьезные меры были направлены на совершенствование медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В 2017 году доступность высокотехнологичной медицинской помощи для жителей республики увеличилась на 13%. Такую помощь в 2017 году получили 2464 жителя республики.

В своем выступлении Рустем Меретуков отметил позитивные тенденции в изменении демографической ситуации республики. Коэффициент общей смертности населения снизился на 1,5%, достигнув минимума за последние 25 лет.

Глава Адыгеи рекомендовал министерству здравоохранения РА сконцентрировать усилия на реализации планов по дальнейшему снижению смертности. Остаются приоритетными и вопросы лекарственного обеспечения. В 2017 году за счет средств федерального и республиканского бюджетов было выделено 255,8 млн рублей, что на 29,2 млн рублей или на 12,9% больше, чем в 2016 году.

При этом Мурат Кумпилов поручил продолжить контроль за уровнем цен на лекарственные препараты, а также объемом и качеством оказываемой гражданам медицинской помощи, пресекать случаи невнимательного отношения к пациентам.