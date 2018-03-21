Летом в Екатеринбург приедет патриарх Кирилл

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря предстоятеля церкви Александра Волкова. Здесь глава РПЦ планирует провести заседание Священного синода.

«В этом году вообще будет несколько заседаний Синода в разных городах помимо Москвы . Это связано с тем развитием, которое сейчас происходит в Русской церкви, в частности, с созданием новых епархий и митрополий, — цитирует ТАСС Волкова. — Например, планируется, что летом собрание высшего органа церковного управления пройдёт в Екатеринбурге , а весной — в Санкт-Петербурге ».

По словам священника, заседание в Екатеринбурге будет плановым, экстренных решений не планируется.