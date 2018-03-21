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Летом в Екатеринбург приедет патриарх Кирилл
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Летом в Екатеринбург приедет патриарх Кирилл 

e1.ru 49 минут назад
Фото: e1.ru
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря предстоятеля церкви Александра Волкова. Здесь глава РПЦ планирует провести заседание Священного синода.
«В этом году вообще будет несколько заседаний Синода в разных городах помимо Москвы. Это связано с тем развитием, которое сейчас происходит в Русской церкви, в частности, с созданием новых епархий и митрополий, — цитирует ТАСС Волкова. — Например, планируется, что летом собрание высшего органа церковного управления пройдёт в Екатеринбурге, а весной — в Санкт-Петербурге».
По словам священника, заседание в Екатеринбурге будет плановым, экстренных решений не планируется.
Кстати, в ноябре прошлого года патриарх Кирилл предупредил о том, что приближается конец света. Он призвал каждого осознать ответственность за Россию и весь человеческий род и остановить «сползание в бездну окончания истории».
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