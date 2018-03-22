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Суд отказал хозяйке приюта «Рассвет» в удовлетворении иска о клевете к СМИ
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Суд отказал хозяйке приюта «Рассвет» в удовлетворении иска о клевете к СМИ 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Кудымкарский районный суд отказал основательнице приюта «Рассвет» в удовлетворении исковых требований о клевете. Валентина Овчинникова пыталась взыскать с местной газеты «Парма-Новости» 1,5 миллиона рублей. Те же исковые требования женщина предъявила журналисту Первого канала Александру Гордону. Решение судья огласил 21 марта.
«В суде Валентина Овчинникова заявила, что клеветнические публикации в нашей газете нанесли урон её репутации. Это для неё имеет значение, потому что она занимается благотворительной деятельностью, помогает людям», — сообщила корреспонденту «АиФ-Прикамье» главный редактор «Парма-Новости Елена Истомина.
В исковом заявлении было указано, что местная газета распространила в не соответствующие действительности данные об Овчинниковой, назвав основательницу приюта „Рассвет“ садисткой, и сообщив, что в отношении неё Следственный комитет возбудил уголовное дело.
В словах Александра Гордона Овчинникова сочла оскорбительным произнесённую в её адрес фразу „благими намерениями Овчинниковой вымощена дорога в ад“ и „вы просто садистка“.
»АиФ-Прикамье» основательница приюта сообщила, что решение суда пока не получила. Она сможет ознакомиться с ним на следующей неделе, и после этого примет решение об обжаловании.
Напомним, Валенина Овчинникова попала в поле зрения правоохранителей после того, как местная газета опубликовала расследование о «Приюте», поводом для которого стала смерть проживавшего в нём 49-летнего Андрея Епанова. После этого женщину пригласили на федеральный телеканал в программу «Мужское/Женское».
Также 21 марта на телеканале «Россия 1» вышло ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир», посвящённое Валентине Овчинниковой.
АиФ Пермь: последние новости
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