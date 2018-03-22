Суд отказал хозяйке приюта «Рассвет» в удовлетворении иска о клевете к СМИ

Кудымкарский районный суд отказал основательнице приюта «Рассвет» в удовлетворении исковых требований о клевете. Валентина Овчинникова пыталась взыскать с местной газеты «Парма-Новости» 1,5 миллиона рублей. Те же исковые требования женщина предъявила журналисту Первого канала Александру Гордону . Решение судья огласил 21 марта.

«В суде Валентина Овчинникова заявила, что клеветнические публикации в нашей газете нанесли урон её репутации. Это для неё имеет значение, потому что она занимается благотворительной деятельностью, помогает людям», — сообщила корреспонденту «АиФ-Прикамье» главный редактор «Парма-Новости Елена Истомина.

В исковом заявлении было указано, что местная газета распространила в не соответствующие действительности данные об Овчинниковой, назвав основательницу приюта „Рассвет“ садисткой, и сообщив, что в отношении неё Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В словах Александра Гордона Овчинникова сочла оскорбительным произнесённую в её адрес фразу „благими намерениями Овчинниковой вымощена дорога в ад“ и „вы просто садистка“.

»АиФ-Прикамье» основательница приюта сообщила, что решение суда пока не получила. Она сможет ознакомиться с ним на следующей неделе, и после этого примет решение об обжаловании.

Напомним, Валенина Овчинникова попала в поле зрения правоохранителей после того, как местная газета опубликовала расследование о «Приюте», поводом для которого стала смерть проживавшего в нём 49-летнего Андрея Епанова. После этого женщину пригласили на федеральный телеканал в программу «Мужское/Женское».