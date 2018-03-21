Итальянские предприятия фармацевтической и медицинской промышленности заинтересованы в локализации производств на территории России

19-20 марта российская делегация во главе с директором Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексеем Алехиным посетила Италию . Фармацевтика является одной из важнейших отраслей партнерских отношений двух стран: ряд итальянских предприятий заинтересованы в возможностях локализации на территории России

Деловую программу открыло первое заседание Российско-Итальянской подгруппы по фармацевтике и медицине, состоявшееся с г. Милане . В ее работе приняли участие представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, ФГБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Минпромторга России во главе с директором Владиславом Шестаковым, Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России ; руководство российских фармпредприятий: «Хомексфарм», «НИИ ХимРар», «АФС-Технологии», «Велфарм», а также индустриального парка «Папивино».

На заседании также присутствовали представители итальянской Ассоциации производителей медицинских препаратов и оборудования, профильных объединений и крупных фармацевтических компаний Италии.

Стороны обсудили перспективы промышленного сотрудничества, в частности, возможности локализации в России производств итальянского оборудования для фарммедпромышленности и лекарственных препаратов на площадках российских компаний, создания совместных предприятий и вопросы передачи технологий. В числе других тем — биотехнологии. По итогу работы российская и итальянские делегации наметили план совместных стратегических действий, которые должны способствовать росту промышленного потенциала двух стран.

Программа визита в Италию также включала в себя знакомство с производственным опытом итальянских предприятий. 19 марта российская делегация посетила площадки фармацевтической компании Zambon, которая активно сотрудничает с ведущими российскими специалистами разных областей медицины и фармацевтики, и группы Fedegari, производящей оборудование для биофармацевтической промышленности по всему миру. 20 марта в рамках деловой программы состоялся визит на предприятия Sentinel и Curti.

Укрепление российского-итальянского сотрудничества будет способствовать развитию локализации фармацевтического производства на территории России, технологическому росту национальной фармацевтической и медицинской промышленности.