В Финляндии большая группа русскоязычных проживает «на задворках общества»

Финляндии проживает группа русскоязычных, интеграция которых в общество идет сложно, и они живут словно на задворках общества.

Об этом свидетельствуют результаты нового исследования фонда Cultura.

Хотя русскоязычные — крупнейшее меньшинство в Финляндии, о них известно довольно мало. В Финляндии проживает 75 тысяч русскоязычных, и этот показатель ежегодно увеличивается на три тысячи.

Информация о крупнейшем меньшинстве, говорящем на иностранном языке, нужна, в том числе, и потому, что русскоязычное население Финляндии довольно разнообразно по составу. К нему относятся этнические меньшинства, просители убежища, репатрианты и те, кто переехал в Финляндию по работе, учебе и семейным причинам. Наиболее распространенной причиной для переезда продолжает оставаться семья.

Исследователи фонда Cultura Сиркку Варьонен (Sirkku Varjonen), Александр Замятин и координатор Марина Ринасин (Marina Rinasin) собрали данные по этой теме в отчете «Финские русскоязычные: здесь и сейчас, статистика, исследования, перечень организаций» (Suomen venäjänkieliset: tässä ja nyt, tilastot, tutkimukset, järjestökentän kartoitus).

Фонд способствует сохранению самосознания проживающих в Финляндии русскоязычных и помогает им в вопросах интеграции. Фонд стремится укрепить взаимодействие разных групп населения.

Русскоязычное население Финляндии — это люди с хорошим образованием, которые не отстают по степени занятости от других групп иностранцев. По некоторым исследованиям, их уровень занятости уже приближается к уровню занятости коренного населения. Однако уровень доходов остается ниже.

Качество жизни русскоязычного населения Финляндии практически такое же, как у финнов, и они доверяют чиновникам и общественным службам даже больше, чем финны.

Приехавшие из России или Советского Союза русские испытывают одиночество в меньшей степени, чем коренные жители, и опираются на помощь соседей.

Русскоязычные в Финляндии, тем не менее, сталкиваются с большим количеством трудностей, которые связаны в первую очередь с интеграцией.

Один из важнейших вопросов в интеграции — уровень языка. Согласно исследованию, интеграция проходит особенно тяжело в семьях, которые являются полностью русскоязычными. Таких семей в Финляндии на данный момент больше 15 тысяч.

Больше половины русскоязычных говорили в 2015 году, что их уровень знания языка продвинулся. Это больше, чем у всего иностранного населения страны.

Одна из важнейших проблем заключается в том, что примерно одна пятая русскоязычных ощущает дискриминацию. Среди эстонцев такой показатель составляет только 6%. Причины такой разницы в показателях в исследовании не были установлены.

Помимо отсутствия знания языка причинами проблем с интеграцией является дискриминация и отношение коренного населения к сохранению русскими своей идентичности. Многие русскоязычные поддерживают тесные связи с Россией потому, что столкнулись в Финляндии с притеснением. В большинстве исследований пятая часть заявила о том, что столкнулась с дискриминацией по причине своего происхождения. В одном финском исследовании этот показатель достигал четырех человек из 10.

Тема самосознания русскоязычного меньшинства изучена плохо, хотя об идентичности и ассимиляции говорится много, например, в связи с вопросами о двойном гражданстве.

В одном исследовании, однако, было отмечено, что русскоязычные и пророссийски настроенные составили крупнейшую группу опрошенных. В этой группе очень сильно выражено этническое самосознание и сильная привязанность к русскому языку, положительное отношение к русскому языку и русским. Эта группа не испытывает привязанности к финскому языку, но все же хочет выучить его.

Опрос, в котором принимали участие преимущественно молодые люди, показал, что чем больше молодежь испытывает дискриминацию, тем хуже она интегрируется в финское общество.

В исследовании Cultura отмечается, что в Финляндии должны быть созданы условия для того, чтобы можно было сохранять собственное этническое самосознание и при этом становиться частью финского общества.

«Дискриминация и отторжение — очевидные препятствия для формирования общего финского самосознания. Положительный опыт взаимодействия, в свою очередь, способствует положительным взаимоотношениям между русскоязычными и другими группами населения», — говорит представитель фонда Cultura в отчете.