Нижегородцы потребовали разрешить митинги на Большой Покровской

Поводом для написания письма послужил недавний марш памяти Бориса Немцова . Несмотря на запрет властей, активисты прошли с плакатами и лозунгами от кинотеатра «Октябрь» до площади Минина и Пожарского. Участники были предупреждены об административной ответственности, но это их не испугало. Спустя почти три недели после события нескольких человек арестовали.

«Запрещая марш и привлекая его участников к ответственности, власти, полиция и суд ссылались на «особый правовой режим», запрещающий на единственной в городе пешеходной улице проведение любых общественно-политических публичных акций, — говорится в открытом письме. — Действительно, действующая редакция пункта 7 статьи 4 регионального закона «О публичных мероприятиях» прямо запрещает проведение на Большой Покровской публичных мероприятий. Эта редакция была поспешно принята 26 сентября 2017 года по предложению губернатора Шанцева буквально за полчаса до его отставки, без каких-либо консультаций с представителями гражданского общества.

Данная норма является абсурдной, ведь Покровка — это единственная в городе пешеходная улица, как раз наиболее удобная для проведения мирных собраний и шествий; для движения колонн здесь не требуется перекрывать транспортные потоки. Именно поэтому она еще с середины 1980-х годов стала привычным местом проведения гражданских и политических акций.

Мы требуем от депутатов ОЗС отмены норм регионального закона «О публичных мероприятиях, проводимых на территории Нижегородской области» № 196-З от 27.12.2007, произвольно и непропорционально ограничивающих право нижегородцев на свободу мирных собраний, включая абсурдный запрет проведения публичных акций на улице Большой Покровской, установленный с 10.10.2017 года в пункте 7.1 статьи 4.1 вышеназванного закона».

Как уточнил NN.ru председатель «Нижегородского мемориала» Аркадий Галкер, пока открытое письмо опубликовано только на странице сообщества в Facebook. Активисты планируют передать его в Законодательное собрание лично в ближайшее время:

— Думаю, мы сделаем это завтра, — сообщил Аркадий в разговоре с корреспондентом.

Опротестовать запрет на политические акции на Покровке активисты пытаются не в первый раз. Предыдущая попытка состоялась еще до принятия закона. Тогда проект «отправили на доработку».