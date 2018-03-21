В Минобороны заявили, что разговоры о «Новичке» Британия ведет на непрофессиональном уровне

« Вот я знаю, что такое фторангидрид изопропилового эфира метилфосфоновой кислоты (формула „зарина“ — прим. ред.). А что вы имеете в виду под словом „Новичок“?» — сказал генерал-майор Игорь Кириллов

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России генерал-майор Игорь Кириллов сыронизировал по поводу названия вещества, которое Британия называет «Новичок», заявив то, что разговоры о нем ведутся на непрофессиональном уровне.

«Давайте проведем расследование на уровне профессионалов, а не просто на уровне объявления России, что это она изготовила «Новичок». Что такое «Новичок»? Вот я знаю, что такое фторангидрид изопропилового эфира метилфосфоновой кислоты (формула «зарина» — прим. ред.). А что вы имеете в виду под словом «Новичок»?» — сказал Кириллов, выступая на специальном брифинге для иностранных послов по так называемому «делу Скрипалей».

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России заявлял, что инцидент в Солсбери и провокации в сирийской Восточной Гуте могут быть связаны.

Кириллов высказал уверенность, что Британия опасается проводить объективное расследование покушения на жизнь экс-сотрудника ГРУ Сергей Скрипаль и его дочери Юлии.