Мэрия Воронежа заплатит за содержание ливневой канализации почти 7 млн рублей 

В перечень ремонтных работ вошел 261 объект. Мэрия Воронежа заплатит за содержание ливневой канализации 6,7 млн рублей. Аукцион на право проведения работ объявили во вторник, 20 марта. Его итоги подведут 12 апреля. Подрядчику предстоит очистить колодцы ливневой канализации от мокрого ила и грязи, промыть трубопроводы и очистить отстойники, восстановить ливнеприемные и смотровые колодцы и установить металлические решетки и крышки люков. Победитель торгов также должен будет проводить постоянный мониторинг состояния водоотводных сооружений и обеспечивать бесперебойную круглогодичную работу водосточной системы. В перечень вошел 261 объект — сети ливневой и дренажной канализации как на крупных магистралях, улице Плехановской, Московском и Ленинском проспектах, так и на окраинах города. Елена Гончарова