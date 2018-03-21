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В районном филиале ТЦСО «Орехово» прошли занятия проекта активного долголетия
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В районном филиале ТЦСО «Орехово» прошли занятия проекта активного долголетия 

Управа района Братеево города Москвы 3 часа назад
Фото: Братеево
Занятия пилотного проекта для старшего поколения состоялись в местном филиале ТЦСО «Орехово» 19 и 20 марта. Об этом нашей редакции рассказала заведующий отделением дневного пребывания филиала «Братеево» Оксана Смолина.
Участники пилотного проекта, организованного для граждан пенсионного возраста, приступили к занятиям по вокалу и рисованию. Собравшимся рассказали о музыкальной грамотности, помогли распеться. Урок рисования, по словам Оксаны Смолиной, стал своеобразной медитацией, рассчитанной помочь участникам отвлечься от забот.
По итогам первых недель проекта участие в нем решили принять уже 290 человек. Для 13 групп участников занятия проводятся на базах районных школ и культурного центра «Братеево».
— Творчество помогает отвлечься от проблем и забот, наполнить жизнь новыми впечатлениями, раскрасить ее яркими красками, получать удовольствие от занятий, независимо от конечного результата. Благодаря проекту активного долголетия, жители пенсионного возраста теперь могут посещать интересующие секции, будь то компьютерная грамотность или английский язык, абсолютно бесплатно, — прокомментировала Оксана Смолина.
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