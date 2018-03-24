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Гостям Московского культурного форума рассказывают о творческой программе проекта по активному долголетию
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Гостям Московского культурного форума рассказывают о творческой программе проекта по активному долголетию 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В субботу, 24 марта, в центральном выставочном зале «Манеж» продолжается III Московский культурный форум. Во второй день заработала информационная стойка пилотного проекта по активному долголетию.
Москвичам старшего возраста раздают брошюры с подробностями о проекте. Активные горожане также могут получить консультацию специалистов и заполнить анкету-заявку на участие в пилотном проекте. В ней следует указать свои личные данные, телефон для связи и направления, которыми человек хочет заниматься. Всего 12 активностей, в числе которых: фитнес, тренажеры, гимнастика, скандинавская ходьба, танцы, пение, рисование, изучение английского языка и компьютерной грамотности.
— На стойке по активному долголетию любой пенсионер, в том числе работающий, может указать в анкете-заявке основную активность и несколько второстепенных, которыми он хочет заниматься, — рассказала «ВМ» заместитель заведующего филиалом «Даниловский» ГБУ ТЦСО «Коломенское» Татьяна Бурмистрова.
По ее словам, на форум приходит огромное количество активных горожан старшего возраста. И многие из них уже записались для участия в проекте по активному долголетию.
Сейчас в столице идет голосование за выбор названия проекта по активному голосованию — его запустила газета «Вечерняя Москва» совместно со столичным Департаментом труда и социальной защиты населения. Присоединиться к голосованию предлагают гостям Московского культурного форума — они могут заполнить анкету в бумажном виде, поставив галочку напротив понравившегося названия. Можно придумать также свой вариант названия проекта.
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