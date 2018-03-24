Гостям Московского культурного форума рассказывают о творческой программе проекта по активному долголетию

В субботу, 24 марта, в центральном выставочном зале «Манеж» продолжается III Московский культурный форум. Во второй день заработала информационная стойка пилотного проекта по активному долголетию.

Москвичам старшего возраста раздают брошюры с подробностями о проекте. Активные горожане также могут получить консультацию специалистов и заполнить анкету-заявку на участие в пилотном проекте. В ней следует указать свои личные данные, телефон для связи и направления, которыми человек хочет заниматься. Всего 12 активностей, в числе которых: фитнес, тренажеры, гимнастика, скандинавская ходьба, танцы, пение, рисование, изучение английского языка и компьютерной грамотности.

— На стойке по активному долголетию любой пенсионер, в том числе работающий, может указать в анкете-заявке основную активность и несколько второстепенных, которыми он хочет заниматься, — рассказала «ВМ» заместитель заведующего филиалом «Даниловский» ГБУ ТЦСО «Коломенское» Татьяна Бурмистрова

По ее словам, на форум приходит огромное количество активных горожан старшего возраста. И многие из них уже записались для участия в проекте по активному долголетию.

Сейчас в столице идет голосование за выбор названия проекта по активному голосованию — его запустила газета «Вечерняя Москва» совместно со столичным Департаментом труда и социальной защиты населения. Присоединиться к голосованию предлагают гостям Московского культурного форума — они могут заполнить анкету в бумажном виде, поставив галочку напротив понравившегося названия. Можно придумать также свой вариант названия проекта.

ПО ТЕМЕ

Супербабушки покорили главный подиум столицы

Серебряный университет выпустил первых студентов

Проект по активному долголетию станет системным