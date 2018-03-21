Алексей Воробьев выбрал провокационную тему для нового клипа

@mr.alexsparrowАлексей Воробьев выбрал провокационную тему для нового клипаЗа творчеством Алексея Воробьева (30) ежедневно следят миллионы поклонников. В этот раз артист решил порадовать своих фанатов неожиданной коллаборацией. Он записал клип на песню «Круглосуточно твой» вместе со звездой Instagram — самым известным в России врачом-эндокринологом Натальей Зубаревой.

По признанию Алексея, идея создать совместный проект пришла ему в голову после выхода книги его давней подруги Натальи «Вальс гормонов», которая описывает сложные, подчас необъяснимые, процессы, происходящие в женском организме под влиянием гормонов.

Сама Наталья сыграла в клипе роль «серотониновой феи» — волшебницы гормона счастья, которая мирит поссорившуюся пару.

Наталья Зубарева

Наталья Зубарева также поделилась своими впечатлениями от съемки в клипе и прояснила, в чем же состоит главная задумка композиции:

«От предложения сняться в клипе я сначала пришла в полное замешательство, я ведь не актриса или модель, а доктор, и кабинет, в котором я веду прием, для меня гораздо боле привычная среда, нежели съемочная площадка. Но, конечно, с благодарностью согласилась — ведь это отличная возможность привлечь внимание женщин и девушек к тому, как важен правильный «вальс гормонов» в их организме. Эндокринология — сложная наука, и возможность простым языком рассказать о работе серотонина и его положительном влиянии на нашу жизнь, я упустить не могла! В клипе есть сцены, где героиня читает мой «Вальс гормонов», пытаясь понять себя и свои реакции. Она работает над собой и, в конечном итоге, находит свою любовь!

Премьера клипа «Круглосуточно твой» состоится 22 марта.

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Фото со съемок клипа «Круглосуточно твой»

Фото со съемок клипа «Круглосуточно твой»

Алексей Воробьев и Наталья Зубарева