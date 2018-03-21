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В Кабардино-Балкарии появится главный архитектор
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В Кабардино-Балкарии появится главный архитектор 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Должность главного архитектора Кабардино-Балкарии учредили на последнем заседании законодательного органа республики, сообщили в парламенте КБР.
Соответствующие изменения депутаты внесли в законы и нормативно-правовые акты на последнем заседании законодательного органа республики.
По словам заместителя министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства КБР Татьяны Швачий, установлено прямое подчинение главного архитектора республики высшему должностному лицу субъекта, то есть главе Кабардино-Балкарии.
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