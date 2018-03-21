В Кабардино-Балкарии появится главный архитектор

Должность главного архитектора Кабардино-Балкарии учредили на последнем заседании законодательного органа республики, сообщили в парламенте КБР.

Соответствующие изменения депутаты внесли в законы и нормативно-правовые акты на последнем заседании законодательного органа республики.

По словам заместителя министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства КБР Татьяны Швачий, установлено прямое подчинение главного архитектора республики высшему должностному лицу субъекта, то есть главе Кабардино-Балкарии.