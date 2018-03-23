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Об истории жостовской росписи расскажут в лектории культурного центра «Братеево»
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Об истории жостовской росписи расскажут в лектории культурного центра «Братеево» 

Управа района Братеево города Москвы 52 минуты назад
Фото: Братеево
Историю жостовской росписи расскажут на лекции от культурного центра «Братеево». Об этом сообщили на сайте учреждения в четверг, 22 марта.
Лекторий «Братеевская, 16/3» открыл двери для любителей истории развития народных промыслов. Организаторы сообщают, что на лекциях желающим расскажут о разнообразии художественных промыслов России. В частности, гости узнают о различных техниках росписи, плетения и шитья.
«Также вы сможете закрепить теоретические знания на практике, делая своими руками что-то по теме занятия», — обещают организаторы.
Так, первую встречу лектория посвятили истории ремесла гжель, а вот на следующем занятии участниками встречи расскажут об истории и развитии подмосковного промысла с двухвековой историей — жостово.
Фото: КЦ «Братеево».
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