Жители района Вешняки посетят экскурсию «Природа и Цивизации»

Экскурсия пройдет в Экошколе «Кусково». Жители района Вешняки приглашаются на традиционное бесплатное мероприятие, организатором которого выступает ГПБУ «Мосприрода».

Экскурсия пройдет завтра, 22 марта в 15.30 по адресу: 3-я Музейная улица, д. 40, стр. 1. В ходе экскурсии жители смогут лучше узнать лесопарковые зоны Восточного округа города Москвы и окраины.

Экскурсия рассчитана на жителей района Вешняки, кому больше семи лет. Отметим, что современная техника позволит посмотреть на живописные уголки России и расскажет об основных экологических проблемах. По окончанию экскурсии все желающие могут принять участие в интерактивной викторине.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте газеты района «Вешняки».