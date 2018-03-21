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Жители района Вешняки посетят экскурсию «Природа и Цивизации»
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Жители района Вешняки посетят экскурсию «Природа и Цивизации» 

Управа района Вешняки 1 час назад
Экскурсия пройдет в Экошколе «Кусково». Жители района Вешняки приглашаются на традиционное бесплатное мероприятие, организатором которого выступает ГПБУ «Мосприрода».
Экскурсия пройдет завтра, 22 марта в 15.30 по адресу: 3-я Музейная улица, д. 40, стр. 1. В ходе экскурсии жители смогут лучше узнать лесопарковые зоны Восточного округа города Москвы и окраины.
Экскурсия рассчитана на жителей района Вешняки, кому больше семи лет. Отметим, что современная техника позволит посмотреть на живописные уголки России и расскажет об основных экологических проблемах. По окончанию экскурсии все желающие могут принять участие в интерактивной викторине.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте газеты района «Вешняки».
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