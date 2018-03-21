Юрист предположил, к чему приведет придание e-mail юридического статуса

МОСКВА , 21 мар — РИА Новости . Придание адресу электронной почты юридического статуса приведет к «бюрократическому аду», считает юрист Алексей Житков.

"Юридический статус каждого почтового ящика придется подкреплять какими-то юридическими действиями. Это, скорее всего, станет бюрократическим адом для обычных граждан и предпринимателей. Лучше, если инициатива коснется только юридических лиц и государственных учреждений, которым этот статус необходим ", — сказал РИА Новости юрист.

По его словам, гораздо успешней было бы придать юридический статус самому письму, чтобы его можно было считать официальным документом и подтверждать им свои действия в суде или во время гражданских споров.