Юрист предположил, к чему приведет придание e-mail юридического статуса 

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Придание адресу электронной почты юридического статуса приведет к «бюрократическому аду», считает юрист Алексей Житков.
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил в среду, что правительство России обсуждает вопрос придания юридического статуса адресу e-mail.
"Юридический статус каждого почтового ящика придется подкреплять какими-то юридическими действиями. Это, скорее всего, станет бюрократическим адом для обычных граждан и предпринимателей. Лучше, если инициатива коснется только юридических лиц и государственных учреждений, которым этот статус необходим ", — сказал РИА Новости юрист.
По его словам, гораздо успешней было бы придать юридический статус самому письму, чтобы его можно было считать официальным документом и подтверждать им свои действия в суде или во время гражданских споров.