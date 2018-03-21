Сотрудники АЗС вернули мужчине лотерейный билет с выигрышем в $1 млн

Жителю американского штата Канзас вернули лотерейный билет, выпавший на бензоколонке. Билет оказался выигрышным, сообщает портал UPI.

Житель штата вместе со своим братом торопился домой, чтобы успеть посмотреть баскетбольный матч. По дороге они заехали на автозаправку.

«Мой брат зашел, чтобы проверить купленные лотерейные билеты. Один из билетов лотереи Mega Millions очевидно выпал. Он не заметил, а затем мы уехали домой», — рассказал американец, который не назвал своего имени.

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Сотрудники АЗС подняли билет. Оказалось, что он является выигрышным. Причем, все номера совпали, а выигрыш составил $1 млн Автозаправщики вернули мужчине потерянный билет.

«Когда мы проходили мимо заправки, сын владельца узнал нас и позвал нас внутрь. Он объяснил нам, что случилось и вручил мне билет. Я просто не мог в это поверить», — рассказал американец.

Он признался, что даже не подозревал о таком крупном выигрыше. Кроме того, мужчина добавил, что поступок сотрудников автозаправки вернул ему веру в человечность.

Ранее житель американского штата Нью-Йорк случайно сорвал джекпот в $5 млн, зайдя в магазин выпить чашку кофе.

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