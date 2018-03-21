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Как две капли воды похожую на человека обезьяну нашли в китайском зоопарке
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Как две капли воды похожую на человека обезьяну нашли в китайском зоопарке 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего за несколько часов из обычного обитателя зоопарка она превратилась в настоящую звезду.
В китайском зоопарке города Тяньзинь, располагающемся на северо-востоке Китая, была найдена обезьяна с человеческим лицом, сообщает британское издание Daily Mail.
Кадры, на которых изображена обезьяна, стали настоящей сенсацией. Пользователи Интернета не перестают удивляться, как глаза и рот животного похожи на человеческие черты лица.
Обезьянка стала настоящей знаменитостью в социальной сети Weibo, китайском аналоге микроблога Twitter. Видео с ней набрало более 1,3 просмотров всего за несколько часов.
В комментариях даже разгорелись шуточные споры о том, что, быть может, это не животное, человек в костюме обезьяны.
Работники зоопарка пояснили, что ни к какому особому виду приматов данная особь не принадлежит. Почему же эта обезьяна так похожа на человека остается загадкой.
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