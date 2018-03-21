Ещё
Сотрудники Дворца культуры расскажут в Манеже о своей работе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудники Дворца культуры расскажут в Манеже о своей работе 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: архив
Дворец культуры городского округа Щербинка станет участником Московского культурного форума. Сотрудники учреждения расскажут о своей деятельности 23 марта в Манеже.
— К сожалению, нам не удалось согласовать на масштабной площадке презентационные мастер-классы, потому что муниципальным образованиям в этом году не дали такой возможности, но мы подробно расскажем о своей деятельности, — сообщила художественный руководитель культурного учреждения Лариса Дьячкова.
Все желающие смогут узнать, какие сферы деятельности охватывают коллективы и кружки заведения, и как можно записаться на их занятия.
Дворец культуры городского округа Щербинка работает уже почти 70 лет. Он был возведен в 50-х годах ХХ века и выполнен в стиле сталинского ампира.
Администрация городского округа Щербинка: последние новости
Встреча с главой Администрации пройдет в Щербинке Обследование на раннее выявление риска развития неинфекционных заболеваний пройдет в Щербинке Подготовка к «Тотальному диктанту» пройдет в режиме онлайн
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»87
Российский офицер принял героическую смерть44
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором392
Собчак признала свое «определенное положение»41
США пригрозили привлечь РФ к ответственности110
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение