Сотрудники Дворца культуры расскажут в Манеже о своей работе

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Дворец культуры городского округа Щербинка станет участником Московского культурного форума. Сотрудники учреждения расскажут о своей деятельности 23 марта в Манеже.

— К сожалению, нам не удалось согласовать на масштабной площадке презентационные мастер-классы, потому что муниципальным образованиям в этом году не дали такой возможности, но мы подробно расскажем о своей деятельности, — сообщила художественный руководитель культурного учреждения Лариса Дьячкова

Все желающие смогут узнать, какие сферы деятельности охватывают коллективы и кружки заведения, и как можно записаться на их занятия.

Дворец культуры городского округа Щербинка работает уже почти 70 лет. Он был возведен в 50-х годах ХХ века и выполнен в стиле сталинского ампира.