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Греф не получал предложений войти в новый состав правительства
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Греф не получал предложений войти в новый состав правительства
Rambler News Service
1 час назад
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Об этом он сообщил журналистам в кулуарах общественного совета при Минэнерго.
«Нет, конечно, нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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