О каком благоустройстве общественных пространств мечтают нижегородцы. Версия ИА «В городе N»

В конце февраля редакция «В городе N» предложила своим читателям выбрать объекты для благоустройства во всех районах Нижнего Новгорода.

Перечни для выбора общественных территорий полностью совпадали с теми, которые вы, ответственные нижегородцы, могли получить на избирательных участках 18 марта. Мы не ограничивали респондентов одним районом, но, в отличие от официального голосования, предлагали выбрать только один объект.

Запуская голосование, редакция ИА «В городе N», не претендовало на объективность итогов (все же, читателем нашей ленты вполне может оказаться 10-летний подросток или нижегородец в душе, но не по прописке): нам важно было понять истинные желания нижегородцев в вопросе благоустройства города.

Итак, в Автозаводском районе по мнению респондентов в первую очередь должны быть благоустроены следующие общественные пространства:

1. Скверы по улице Прыгунова,

2. Территория вдоль озера по улице Пермякова,

3. Культбаза в микрорайоне «Северный»,

4. Бульвар по улице Школьной,

5. Улица Шнитникова от водозабора до ул. Ю. Фучика.

Всего в голосовании по Автозаводскому району приняли участие 210 человек.

В Канавинском районе главными претендентами на благоустройство, по мнению читателей ИА «В городе N», стали следующие территории:

1. Набережная от Канавинского моста до Нижегородского планетария,

2. Мещерский бульвар,

3. Парк у Мещерского озера (2 очередь),

5. Сквер Гордеевский и площадь перед к\т «Канавинский»,

5. Сквер Мать и дитя.

В голосовании по благоустройству Канавинского района принял участие 221 нижегородец.

В комментариях респонденты писали свои предложения по благоустройству, среди них — Волжская набережная от микрорайона «7 небо» до моста в Борском направлении.

В Ленинском районе по версии 113 проголосовавших топ претендентов на благоустройство составили:

1. Парк «Дубки»,

2. Улица Красноэтновская (бывший стадион «Красная Этна»),

3. Переулок. Вайгач (пустырь у дома № 48/1 по улице Баумана),

4. Сквер по улице Премудрова (у здания ДК «Красная Этна»),

5. Территория у Карповской церкви.

Дополнительно читатели предлагали, например, «убрать этот гадюшник под названием „рынок Народный“, который закрывает кинотеатр „Россия“.

В Московском районе приоритетными для благоустройства по мнению 141 респондента стали следующие территории:

1. Сквер на площади Героев,

2. Территория в границах между домами № № 5–8,11 по улице Красных Зорь, № 6 по улице Героя Рябцева и домами № № 7,8 по улице П. Орлова,

3. Сквер „Юбилейный“,

4. Бульвар „Авиастроителей“,

5. Сквер по улице Страж Революции.

В Нижегородском районе 313 респондентов выделили следующие зоны для первоочередного благоустройства:

1. Набережная Гребного канала,

2. Улица Большая Покровская (2 очередь),

3. Парк Кулибина,

4. Черниговская набережная,

5. Лопатинский овраг.

Нижегородцы массово предлагали благоустроить территорию стадиона „Водник“, который в список для голосования, увы, не вошел.

»Голосую за ремонт стадиона «Водник», в центре города не может находиться такой уродливый стадион, нужно его восстановить», — пишет Наталья.

Были и другие предложения.

Алекс: «Необходимо благоустроить район „Лыкова дамба“. Туристы, выходя из туристических автобусов и идя в сторону Большой Покровской, видят проваленные ограждения, мусор, грязь, неблагоустроенное пешеходное покрытие и т. д. Впечатление о городе заканчивается сразу по выходу из автобуса».

Елена: «Предлагаю благоустроить территорию вокруг Театра Юного Зрителя. Обидно за ребятишек — отваливающиеся плитки, кособокие не горящие фонари, рядом парковка, откуда водители устраивают помойку и туалет в ближайших кустах, заброшенный фонтан с мусором, не облагороженная территория вокруг театра.. ТЮЗ находится в самом центре города, центрее просто некуда, и такая невзрачная территория!»

Александр: «В Нижегородском районе в Верхних Печёрах нет ни одного парка. Нет мест для прогулок с детьми».

В Приокском районе по версии 178 читателей ИА «В городе N» в потенциальный список благоустройства вошли следующие объекты:

1. Территория Щелковского хутора, Анкудиновское шоссе,

2. Набережная по улице Черниговская,

3. Мемориальный комплекс площадь им. Маршала Жукова,

4. Сквер вдоль трамвайных путей на проспекте Гагарина,

5. Бульвар вдоль микрорайона «Щербинки-2».

Топ-5 претендентов на благоустройство в Советском районе по итогам голосования.

1. Пляжи, расположенные на территории Щелоковского хутора (2, 3 озеро),

2. Парк им. А. С. Пушкина,

3. площадь Советская,

4. Сквер по проспекту Гагарина (напротив гостиницы «Ока» и бассейна «Дельфин»),

5. Сквер по улице Рокоссовского.

В опросе приняли участие 248 респондентов.

В Сормовском районе 195 нижегородцев определили следующие приоритетные территории:

1. Светлоярский парк,

2. Сквер на площади в центре Сормово,

3. проспект Кораблестроителей,

4. Сквер напротив д.4 по ул. Островского у к/т «Ракета»,

5. Сквер «Дружба» ул. Исполкома напротив д.17 по ул. Ефремова.

Напомним, запуская голосование, мы не претендовали на объективные итоговые данные: слишком много условностей. Тем не менее, результаты опроса, проведенного ИА «В городе N», вы можете сравнить с результатами официального голосования. Они уже известны. Спойлер: стадион «Водник» не значится в списках претендентов на благоустройство.