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О каком благоустройстве общественных пространств мечтают нижегородцы. Версия ИА «В городе N»
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О каком благоустройстве общественных пространств мечтают нижегородцы. Версия ИА «В городе N» 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
В конце февраля редакция «В городе N» предложила своим читателям выбрать объекты для благоустройства во всех районах Нижнего Новгорода.
Перечни для выбора общественных территорий полностью совпадали с теми, которые вы, ответственные нижегородцы, могли получить на избирательных участках 18 марта. Мы не ограничивали респондентов одним районом, но, в отличие от официального голосования, предлагали выбрать только один объект.
Запуская голосование, редакция ИА «В городе N», не претендовало на объективность итогов (все же, читателем нашей ленты вполне может оказаться 10-летний подросток или нижегородец в душе, но не по прописке): нам важно было понять истинные желания нижегородцев в вопросе благоустройства города.
Итак, в Автозаводском районе по мнению респондентов в первую очередь должны быть благоустроены следующие общественные пространства:
1. Скверы по улице Прыгунова,
2. Территория вдоль озера по улице Пермякова,
3. Культбаза в микрорайоне «Северный»,
4. Бульвар по улице Школьной,
5. Улица Шнитникова от водозабора до ул. Ю. Фучика.
Всего в голосовании по Автозаводскому району приняли участие 210 человек.
В Канавинском районе главными претендентами на благоустройство, по мнению читателей ИА «В городе N», стали следующие территории:
1. Набережная от Канавинского моста до Нижегородского планетария,
2. Мещерский бульвар,
3. Парк у Мещерского озера (2 очередь),
5. Сквер Гордеевский и площадь перед к\т «Канавинский»,
5. Сквер Мать и дитя.
В голосовании по благоустройству Канавинского района принял участие 221 нижегородец.
В комментариях респонденты писали свои предложения по благоустройству, среди них — Волжская набережная от микрорайона «7 небо» до моста в Борском направлении.
В Ленинском районе по версии 113 проголосовавших топ претендентов на благоустройство составили:
1. Парк «Дубки»,
2. Улица Красноэтновская (бывший стадион «Красная Этна»),
3. Переулок. Вайгач (пустырь у дома № 48/1 по улице Баумана),
4. Сквер по улице Премудрова (у здания ДК «Красная Этна»),
5. Территория у Карповской церкви.
Дополнительно читатели предлагали, например, «убрать этот гадюшник под названием „рынок Народный“, который закрывает кинотеатр „Россия“.
В Московском районе приоритетными для благоустройства по мнению 141 респондента стали следующие территории:
1. Сквер на площади Героев,
2. Территория в границах между домами № № 5–8,11 по улице Красных Зорь, № 6 по улице Героя Рябцева и домами № № 7,8 по улице П. Орлова,
3. Сквер „Юбилейный“,
4. Бульвар „Авиастроителей“,
5. Сквер по улице Страж Революции.
В Нижегородском районе 313 респондентов выделили следующие зоны для первоочередного благоустройства:
1. Набережная Гребного канала,
2. Улица Большая Покровская (2 очередь),
3. Парк Кулибина,
4. Черниговская набережная,
5. Лопатинский овраг.
Нижегородцы массово предлагали благоустроить территорию стадиона „Водник“, который в список для голосования, увы, не вошел.
»Голосую за ремонт стадиона «Водник», в центре города не может находиться такой уродливый стадион, нужно его восстановить», — пишет Наталья.
Были и другие предложения.
Алекс: «Необходимо благоустроить район „Лыкова дамба“. Туристы, выходя из туристических автобусов и идя в сторону Большой Покровской, видят проваленные ограждения, мусор, грязь, неблагоустроенное пешеходное покрытие и т. д. Впечатление о городе заканчивается сразу по выходу из автобуса».
Елена: «Предлагаю благоустроить территорию вокруг Театра Юного Зрителя. Обидно за ребятишек — отваливающиеся плитки, кособокие не горящие фонари, рядом парковка, откуда водители устраивают помойку и туалет в ближайших кустах, заброшенный фонтан с мусором, не облагороженная территория вокруг театра.. ТЮЗ находится в самом центре города, центрее просто некуда, и такая невзрачная территория!»
Александр: «В Нижегородском районе в Верхних Печёрах нет ни одного парка. Нет мест для прогулок с детьми».
В Приокском районе по версии 178 читателей ИА «В городе N» в потенциальный список благоустройства вошли следующие объекты:
1. Территория Щелковского хутора, Анкудиновское шоссе,
2. Набережная по улице Черниговская,
3. Мемориальный комплекс площадь им. Маршала Жукова,
4. Сквер вдоль трамвайных путей на проспекте Гагарина,
5. Бульвар вдоль микрорайона «Щербинки-2».
Топ-5 претендентов на благоустройство в Советском районе по итогам голосования.
1. Пляжи, расположенные на территории Щелоковского хутора (2, 3 озеро),
2. Парк им. А. С. Пушкина,
3. площадь Советская,
4. Сквер по проспекту Гагарина (напротив гостиницы «Ока» и бассейна «Дельфин»),
5. Сквер по улице Рокоссовского.
В опросе приняли участие 248 респондентов.
В Сормовском районе 195 нижегородцев определили следующие приоритетные территории:
1. Светлоярский парк,
2. Сквер на площади в центре Сормово,
3. проспект Кораблестроителей,
4. Сквер напротив д.4 по ул. Островского у к/т «Ракета»,
5. Сквер «Дружба» ул. Исполкома напротив д.17 по ул. Ефремова.
Напомним, запуская голосование, мы не претендовали на объективные итоговые данные: слишком много условностей. Тем не менее, результаты опроса, проведенного ИА «В городе N», вы можете сравнить с результатами официального голосования. Они уже известны. Спойлер: стадион «Водник» не значится в списках претендентов на благоустройство.
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