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В Самарской области стартовал конкурс социальных проектов ПАО «Лукойл»
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В Самарской области стартовал конкурс социальных проектов ПАО «Лукойл» 

Волга Ньюс 49 минут назад
Конкурс проводится в Самарской области уже в четвертый раз. В этом году он посвящен 25-летию благотворительного фонда. Этот один из первых корпоративных фондов в современной России был создан в 1993 году для реализации социально-благотворительных программ в регионах деятельности компании.
Конкурс нацелен на увеличение числа активных граждан, способных самостоятельно решать как свои проблемы, так и актуальные вопросы своего сообщества. Грантовый фонд в нашей губернии составляет 15 млн рублей.
Открывая совещание, Дмитрий Азаров подчеркнул, что сотрудничеству с Лукойлом и успешному развитию в регионе одной из крупнейших в мире нефтяных компаний областные власти придают особое значение. Это способствует увеличению налогового потенциала, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций, росту добычи нефти.
Одним из ярких примеров активного участия социально ответственного бизнеса в общественной жизни губернии и является этот конкурс. В этом году к традиционным номинациям «Духовность», «Экология», «Спорт» добавилась еще одна — «Молодежные инициативы», приуроченная к объявленному президентом Году добровольца и волонтера.
"Уверен, что сотрудничество между правительством Самарской области, муниципалитетами и компанией «Лукойл» впредь будет активным и плодотворным, — сказал Дмитрий Азаров. — Напомню, что вовлечение граждан в совместную деятельность — одна из важнейших, определяющих задач местной власти". Также глава региона отметил, что участие в конкурсе — это хорошая помощь муниципальным властям и некоммерческим организациям.
С руководителем области согласился Николай Николаев: «Мы нашли действительно хорошую форму взаимоотношений власти, общества и бизнеса. Важно, что эти социальные проекты выдвигаются людьми, которые искренне заинтересованы в их реализации».
Игорь Бекетов, объявивший о старте очередного конкурса в регионе, рассказал, что по итогам предыдущих лет финансирование получил 191 проект на общую сумму 45 млн руб., были поддержаны учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта, НКО. В целом на рассмотрение конкурсной комиссии за это время поступило более 1200 заявок.
"Во многом успех этого конкурса в Самарской области обусловлен конструктивной поддержкой региональных и муниципальных властей", — отметил Игорь Бекетов.
В этом году заявки принимаются до 1 августа. Затем в течение месяца эксперты будут оценивать представленные проекты. Церемонию награждения победителей планируется провести в сентябре.
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