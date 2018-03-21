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Подстанцию «Битца» с ТЭЦ-26 планируют соединить кабельными линиями
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Подстанцию «Битца» с ТЭЦ-26 планируют соединить кабельными линиями 

Управа района Бирюлево Западное 4 часа назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Новые кабельные линии проведут от ТЭЦ-26 до подстанции «Битца». Информацию об этом опубликовали на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства в минувший вторник, 20 марта.
Согласно источнику, для обеспечения надежности и качества электроснабжения в Южном округе столицы, планируется проложить кабельные линии от северной стороны теплоэлектроцентрали, расположенной на территории Бирюлева Западного, через 32 километр МКАД, улицу Дорожная и Варшавское шоссе. После пересечения улицы Куликовская трасса кабельных линий протянется до территории Битцевского леса и дойдет до участка подстанции «Битца».
Как отметил председатель Москомстройинвеста Константи Тимофеев, проект реконструкции получил одобрение от Градостроительно-земельной комиссии. Планируется, что реконструкция охватит территории в 6,9 гектар.
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства.
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