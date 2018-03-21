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В Петербург из США прислали бандероль с немецкой гранатой-«яйцом»
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В Петербург из США прислали бандероль с немецкой гранатой-«яйцом» 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Сотрудники аэропорта «Пулково» нашли в бандероли из США гранату, сообщает пресс-служба Росгвардии по региону. Снаряд в грузовом терминале обнаружили во время стандартного досмотра почтовых отправлений утром 20 марта.
На место происшествия прибыли взрывотехники ОМОН. Проверка показала, что «сюрприз» в бандероли — пустой корпус немецкой ручной противопехотной гранаты М-39, известной также как граната-«яйцо». Такой пользовались во время великой Отечественной войны.
Поскольку содержимого в корпусе не было, бандероль признали безопасной.
Специалисты ОМОН (на транспорте) ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти обследовали пустой корпус немецкой противопехотной гранаты M-39 (так называемая «граната-яйцо») времен Великой Отечественной войны, обнаруженный при досмотре в грузовом терминале аэропорта «Пулково» в о одном из почтовых отправлений в США. На работу терминала данный инцидент не повлиял. #Росгвардия #ФСВНГ #правопорядок #безопасность #rosgvard #russiaquard #яЗаБезопасность #RosgvardPetersburg #РосгвардияПетербурга #Rosgvard78 #ГУРосгвардии #ОМОН #питерскийОМОН #граната #омоннатранспорте #м39 #Пулково #почта
Публикация от Росгвардия Петербурга (@rosgvard_petersburg) 20 Мар 2018 в 10:36 PDT
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