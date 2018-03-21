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Женщина отсудила у частной клиники один миллион рублей после неудачной операции в Санкт‐Петербурге
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Женщина отсудила у частной клиники один миллион рублей после неудачной операции в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 1 час назад
Пластические хирурги в 2016 году сделали неудачную операцию по омоложению жительнице Санкт‐Петербурга. Светлана К. обратилась в суд, который обязал частную клинику выплатить пострадавшей один миллион рублей, сообщил сайт «Невские новости».
Женщина обратилась в клинику с обычными возрастными изменениями лица. Ей была сделана липосакция, но эта операция не убирает возрастные изменения вообще. И, со слов пациентки, и даже по снимкам видно, что стало только хуже — на лице появились бугры, неровности
— хирург Сергей Швырев.
Светлана К. после неудачной операции два месяца провела в психиатрической больнице № 1 имени Кащенко, а потом обратилась в суд.
Один из районных судов города
Ростов-на-Дону
отказал местной жительнице в возмещении ущерба за неудачно сделанную липосакцию. Женщина добивалась возмещения морального вреда в сумме 1,5 миллиона рублей.
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