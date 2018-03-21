Женщина отсудила у частной клиники один миллион рублей после неудачной операции в Санкт‐Петербурге

Пластические хирурги в 2016 году сделали неудачную операцию по омоложению жительнице Санкт‐Петербурга. Светлана К. обратилась в суд, который обязал частную клинику выплатить пострадавшей один миллион рублей, сообщил сайт «Невские новости».

Женщина обратилась в клинику с обычными возрастными изменениями лица. Ей была сделана липосакция, но эта операция не убирает возрастные изменения вообще. И, со слов пациентки, и даже по снимкам видно, что стало только хуже — на лице появились бугры, неровности

— хирург Сергей Швырев.

Светлана К. после неудачной операции два месяца провела в психиатрической больнице № 1 имени Кащенко, а потом обратилась в суд.

Один из районных судов города

Ростов-на-Дону

отказал местной жительнице в возмещении ущерба за неудачно сделанную липосакцию. Женщина добивалась возмещения морального вреда в сумме 1,5 миллиона рублей.