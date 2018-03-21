Выборг готовится к благоустройству сквера Молодежи

Выборг готовит документацию по проекту, который жители выбрали для включения в программу «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Остальные объекты, которые были представлены жителям 18 марта 2018 года, тоже запланировано благоустроить в ближайшее время, но уже не в рамках национальной программы.

Надо отметить, что с 2017 года изменился принцип формирования муниципальных программ благоустройства. Ранее финансирование поступало из муниципального бюджета и формировалось муниципальными образованиями в конце года. Новый национальный проект «Формирование комфортной городской среды» позволяет увеличить объемы работ за счет привлечения дополнительного финансирования.

Но самое главное: программа формируется по заявкам жителей, а с 2018 года выбор общественной территории осуществляется рейтинговым голосованием. До тех пор, пока жители не определились, программа на 2018 год «Формирование комфортной городской среды» остается не сформированной. После утверждения объекта жителями, он включается в программу, а также утверждается объем финансирования.

Напомним, 18 марта выборжцы определили, какой сквер облагородят в 2018 году.