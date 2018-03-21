В Курганской области во II квартале начнет работу новый рыбоперерабатывающий комплекс

МОСКВА , 21 марта. / ТАСС /. Комплекс по разведению элитных видов рыб и переработке рыбной продукции запустят в Щучанском районе Курганской области во II квартале 2018 года. Это первый подобный проект в регионе, открытие такого комплекса позволит как минимум вдвое увеличить объем выращиваемой рыбы, сообщил в среду ТАСС директор регионального департамента АПК Сергей Пугин.

"Мы планируем открыть этот комплекс во II квартале 2018 года. Курганская область — один из лидеров в России по товарной культуре, мы обеспечиваем практически треть экспорта российского объема по сиговым породам. Параллельно с сиговыми с открытием комплекса мы уходим в более коммерчески выгодное производство ценных пород рыб ", — сказал Пугин.

По его словам, региону всегда не хватало собственного рыбопосадочного материала, его приходилось закупать за пределами области. «Открытие этого предприятия позволит не только выращивать ценные породы рыб и, перерабатывая, реализовывать из них качественную и полезную продукцию, но и воспроизводить собственный рыбопосадочный материал, то есть выращивать мальков, которых затем выращивают, помещая в товарные водоемы», — подчеркнул собеседник агентства, добавив, что введение комплекса в эксплуатацию также позволит как минимум вдвое увеличить объем выращиваемой рыбы.

Владелец рыбоперерабатывающего комплекса, глава фермерского хозяйства Александр Петров в 2015 году получил один из самых крупных грантов агропромышленной сферы Курганской области в размере 8,5 млн рублей, на который приобрел оборудование. Цель предпринимателя — создать единое предприятие с технологией замкнутого цикла, от получения икры и выращивания мальков до упаковки готовой рыбной продукции.

"Мы будем обеспечивать фермерские хозяйства и рыбную промышленность региона личинками сиговых, растительноядных — толстолобик, белый амур, а также и осетровых. Также в комплексе запланирован комбикормовый цех, чтобы делать свои корма", — отметил Петров в беседе с корреспондентом ТАСС.