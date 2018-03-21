Минобороны России обвинило Британию в создании нового химоружия

По его словам, Лондон «имеет колоссальный опыт и знания в разработке подобных веществ». Об этом военачальник сказал на брифинге в российском МИДе , посвящённом ситуации в Солсбери. Кириллов отметил также, что английская лаборатория Портон-Даун используется для проведения экспериментов с химическим оружием. Он обратил внимание, что учреждение находится всего в нескольких километрах от Солсбери.

Начальник войск РХБЗ также напомнил, что этот объект занимается не только утилизацией старых образцов химоружия, но и, как заявлено в списке его деятельности, проводит эксперименты по выработке защитных мер от подобных вооружений.