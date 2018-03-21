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Минобороны России обвинило Британию в создании нового химоружия
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Минобороны России обвинило Британию в создании нового химоружия 

Говорит Москва 1 час назад
По его словам, Лондон «имеет колоссальный опыт и знания в разработке подобных веществ». Об этом военачальник сказал на брифинге в российском МИДе, посвящённом ситуации в Солсбери. Кириллов отметил также, что английская лаборатория Портон-Даун используется для проведения экспериментов с химическим оружием. Он обратил внимание, что учреждение находится всего в нескольких километрах от Солсбери.
Начальник войск РХБЗ также напомнил, что этот объект занимается не только утилизацией старых образцов химоружия, но и, как заявлено в списке его деятельности, проводит эксперименты по выработке защитных мер от подобных вооружений.
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