«Контрол Лизинг» запускает программу по поиску агентов

Компания «Контрол Лизинг», основанная в Санкт-Петербурге , представленная в настоящий момент еще в нескольких крупных городах и нацеленная на продвижение в регионы, запустила программу по поиску агентов, готовых стать официальными представителями компании на территории страны. Приоритетные регионы — города-миллионники и крупные региональные центры.

Чечни и Как рассказали в компании, ее агентами могут стать зарегистрированные в РФ (кроме Дагестана Крыма ) индивидуальные предприниматели или ООО со сроком регистрации и постоянной деятельности не менее шести месяцев, а также физические лица. От ИП потребуется карточка предприятия, паспорт и анкета о проверке персональных данных, от ООО — устав, паспорт гендиректора, приказ о назначении, карта предприятия и также подписанная анкета о проверке персональных данных, от физлица — паспорт, ИНН и СНИЛС. У потенциального агента должны отсутствовать административные и уголовные истории.

Контактная информация для направления заявки приводится в сообщении «Контрол Лизинга». Компания выделила отдельное подразделение для работы с агентами. На вопросы претендентов сможет ответить персональный куратор.

«Если вы не знаете лизинг, ничего страшного. Мы обучим вас основам лизинга и продуктам компании», — обращается лизингодатель к потенциальным агентам.

Агентское вознаграждение будет составлять 2% от стоимости предмета лизинга. «Каждый агент имеет возможность через шесть месяцев стать представительством „Контрол Лизинга“, получив эксклюзивный статус в регионе, более высокое вознаграждение, маркетинговую и продуктовую поддержку центрального офиса, специальные условия на стоимость транспортных средств», — указано в релизе.

Компания «Контрол Лизинг» предлагает услуги автолизинга для юридических и физических лиц, в том числе в онлайн-формате. По итогам 2017 года более 20% от общего количества сделок «Контрол Лизинга» было заключено в регионах.