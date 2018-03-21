Лайкнул, репостнул — в тюрьму. Почему так легко попасться на экстремизме

Разжигатели ненависти

В 2017 году в интернет-экстремизме обвинялись пять тамбовчан. Их действия проверялись на соответствие статье 282 УК РФ — «Разжигание ненависти либо вражды, а равно унижение достоинства». Формально эти деяния предполагают унижение человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе. Главное здесь — это совершено публично — с использованием сети Интернет.

Елена Петрова. «Два уголовных дела были прекращены, но одному подсудимому назначен судебный штраф в размере 30 тысяч. рублей, второму — применены принудительные меры воспитательного характера в связи с несовершеннолетним возрастом. По остальным уголовным делам вынесены приговоры о признании подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ, назначены наказания в виде лишения свободы условно с испытательными сроками», — сообщила пресс-секретарь УСД в Тамбовской области

Материалы экстремистской направленности изучают досконально лингвисты и философы. Так, комплексная социогуманитарная экспертиза сделала заключение, стоящее жителю Моршанска хоть условной, но судимости. Она доказала, что молодой человек в период с 2015 по 2016 году публиковал на своей странице в одной из соцсетей словесные высказывания, содержащие унизительные характеристики, отрицательные эмоциональные оценки и негативные установки в отношении лиц неславянской национальности. Также они являлись пропагандой, возбуждающей социальную, расовую, национальную, религиозную рознь, ненависть и вражду.

Наказывать или нет?

По поводу этих интернет-экстремистов не утихают споры. Простые пользователи Сети из Тамбова высказывают негативные соображения, но осуждают они чаще не самих новоявленных преступников, а стражей порядка. Комментируя новость, в которой сообщалось об экстремисте из Моршанска, подписчик одного из новостных сообществ Тамбова Антон Фёдоров не удержался от иронии.

«Теперь жить стало гораздо спокойнее! Девушки смогут гулять ночью на отшибе города и не бояться быть изнасилованными или убитыми», — пошутил молодой человек.

Но если оставить шутки тамбовчан в стороне, то полицейские просто качественно выполняют свой долг. Они отстаивают права граждан — ведь жертвой агрессии может стать каждый. Оскорбления, призывы к насилию неприемлемы в нашем обществе ни в какой форме, и закон гарантирует всем нам защиту.

«В соцсетях Тамбова иногда грамотно провоцируют на экстремистские высказывания! Я сталкивался с этим, — говорит тамбовчанин Андрей Зотов . — Если хотите что-то сказать народу, пропагандируйте здоровый образ жизни, почитание национальных традиций, развитие, уважение к предкам, любовь к отечеству и малой родине, никого не унижая. Кто-то это услышит, вы сделаете пользу, дадите хороший пример другим. А если за это оскорбят вас, ознакомьте такого россиянина с текстом статьи 282».

Возможно, придёт время, когда за такие действия будет другая ответственность либо на молодёжь не будут вешать этот ярлык экстремиста. Ведь даже Верховный суд РФ частично встал на сторону противников статьи 282. В любом случае, намёк на это был сделан. Ещё в 2016 году он призвал не возбуждать дела об экстремизме за распространение в соцсетях, ведь из-за этого в России количество преступлений такого характера за первую половину года выросло на 10%.

«Следует исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, контекст, форму и содержание размещённой информации, наличие и содержание комментариев или иного выражения отношения к ней, — указано в поправках Верховного суда. — Выражать своё мнение законом не запрещено. Запрещено — сеять вражду. Поэтому каждый раз правоохранители, а вслед за ним и суды, должны отделять здоровую дискуссию от экстремизма».