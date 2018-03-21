Водоемную башню на проспекте Мира признают объектом культурного наследия

Водоемная башня на проспекте Мира станет объектом культурного наследия. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов отметил, что ведомство уже составило проект решения о включении водоемной башни в реестр объектов культурного наследия.

"Водоемная башня действительно может быть признана уникальным сооружением, поскольку является единственным историческим зданием, сохранившимся на станции Николаевка. Это яркий образец железнодорожной архитектуры конца XIX — начала ХХ века", — сказал он.

Емельянов добавил, что с середины XIX века этот район был неразрывно связан с железнодорожной инфраструктурой. Рядом с башней находится Рижский вокзал и пути, по которым осуществляются перевозки по Рижскому, Курскому и Смоленскому направлениям.

Глава ведомства пояснил, что объекты культурного наследия охраняются государством и их нельзя сносить. Ремонт и реставрация этих зданий согласовываются с Мосгорнаследием.