Ведерников участвует в обсуждении федерального проекта «Локомотивы роста»

Открывая заседание, Борис Грызлов заявил, что выборы 18 марта и их результат открыли не только новый политический цикл, но и новый этап российской истории, который будет связан с технологическим развитием. «Уверен, что наша встреча поможет заложить основу широкой общественной платформы, которая будет эффективно сопровождать и обеспечивать развитие современной экономики, генерацию прорывных решений для достижения лидерства России », — сказал он.

Борис Грызлов также подчеркнул, что для реального лидерства в период глубоких общемировых изменений важна синергия науки, образования и промышленности. «Поэтому так востребована и важна площадка диалога на базе Общественного совета проекта „Локомотивы роста. Сегодня необходимо более активно использовать инновационные подходы в областях, где наша страна уже обладает преимуществами, формировать экономику нового типа с применением технологичных решений. Это позволит обеспечить высокий уровень благосостояния граждан“, — сказал он.

Крайне важно, по его мнению, выделить и поддержать передовые опытно-экспериментальные производств, создающих промышленную продукцию для новых рынков, использующих ключевые технологии нового уклада, сообщает пресс-служба партии.

Со своей стороны президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев высказал мнение, что для технологического прорыва необходимо, чтобы наибольшая доля в финансировании науки в России принадлежала промышленным компаниям, а не государству.

Кроме того, по его словам, большое влияние оказывает недостаточная „инструментализованность“ российской науки. Недостаточно оснащенные научные институты, оборудование которых не обновляется с должной частотой, не могут давать результаты фундаментальных научных исследований, которые сегодня были бы востребованы для развития промышленности, добавил он, пишут РИА Новости

Напомним, партийный проект „Единой России“ „Локомотивы роста“ направлен на создание условий для поступательного развития современной экономики России во взаимодействии с национальными компаниями — локомотивами роста. Одним из ключевых направлений является анализ мер государственной поддержки основных секторов и отраслей бизнеса в разрезе совершенствования нормативно-правовой базы.