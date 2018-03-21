Почта СОЮЗа: Могут ли в Беларуси изъять землю из частной собственности

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"Мой отец — участник Великой Отечественной войны. На данный момент проживает в России . Если я его заберу к себе и оформлю ему вид на жительство, то какими льготами он будет пользоваться в Беларуси ? Ирина, Минская область".

По закону о государственных социальных льготах от 14 июня 2007 года N 239-З, участники Великой Отечественной войны имеют право на бесплатные лекарства (по рецептам врача и в пределах определенного перечня), изготовление и ремонт зубных протезов в государственных организациях здравоохранения и обеспечение техническими средствами социальной реабилитации (по перечню, определяемому Правительством). Заслуженным людям также положена денежная помощь на оздоровление в размере и на условиях, установленных Президентом. По желанию вместо денежной помощи предоставляется право на внеочередное бесплатное санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний) или оздоровление (при отсутствии медицинских противопоказаний). У участников войны бесплатный проезд на всех видах городского и пригородного пассажирского транспорта (кроме такси). Раз в год (туда и обратно) можно бесплатно ездить в пассажирских поездах или вагонах формирования Белорусской железной дороги во внутриреспубликанском сообщении либо с 50-процентной скидкой один раз в год (туда и обратно) на внутренних линиях водного, воздушного или автомобильного пассажирского транспорта общего пользования регулярного междугородного сообщения. Со скидкой 50% участники войны оплачивают техническое обслуживание жилья в пределах 20 квадратных метров общей площади занимаемого помещения, а также за коммунальные услуги в пределах утвержденных норм потребления и за пользование квартирным телефоном (кроме междугородных и международных телефонных разговоров).

Правила

Могут ли в Беларуси изъять землю из частной собственности?

"Приятельница из Беларуси рассказывала мне, что в Беларуси землю под строительство жилья нельзя продавать, а если не построишь дом, участок заберут. Как это происходит? Анна, Орловская область ".

С 1 апреля 2014 года вступили в силу изменения в Указ Президента N 667 «Об изъятии и предоставлении земельных участков». И с тех пор запрещается отчуждение предоставленных в частную собственность для строительства жилья земельных участков до тех пор, пока на них не построите дом. Исключение — отчуждение земли местным исполкомам или с незавершенными законсервированными строениями. Если собственник земли в течение 3 лет не реализует свое право на возведение жилья и не поднимет дом под крышу, то участок могут изъять по решению суда.