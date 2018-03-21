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Молодые парламентарии района Замоскворечье поучаствуют в общегородском субботнике
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Молодые парламентарии района Замоскворечье поучаствуют в общегородском субботнике 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Члены Молодежной палаты района Замоскворечье примут участие в общегородском субботнике. Об этом стало известно 21 марта.
— Пока не известны точная дата и место проведения мероприятия. Мы будем обговаривать этот вопрос с представителями управы. Но уже точно знаем, что обязательно примем участие в этом важном для жизни города события, — подчеркнул председатель районной Молодежной палаты Александр Сидоров.
Он рассказал, что обычно во время акции заняты как минимум четыре молодых парламентария и примерно шесть активистов.
Даты общегородского субботника огласил мэр Москвы Сергей Собянин. Мероприятия пройдут 14 и 21 апреля.
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