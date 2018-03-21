Молодые парламентарии района Замоскворечье поучаствуют в общегородском субботнике

Члены Молодежной палаты района Замоскворечье примут участие в общегородском субботнике. Об этом стало известно 21 марта.

— Пока не известны точная дата и место проведения мероприятия. Мы будем обговаривать этот вопрос с представителями управы. Но уже точно знаем, что обязательно примем участие в этом важном для жизни города события, — подчеркнул председатель районной Молодежной палаты Александр Сидоров

Он рассказал, что обычно во время акции заняты как минимум четыре молодых парламентария и примерно шесть активистов.