Правда, что, если сломался лифт, дом вне включат в программу капремонта?

Как сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ Ставрополья, недавно в список многоквартирных домов, которые приведут в порядок по краевой программе капремонта, включили девятиэтажку, расположенную в краевой столице по адресу: ул. Космонавтов, 6. Там давно уже не работает лифт. Чтобы установить новый, краевые власти приняли решение включить высотку в программу капремонта этого года.

Но, как правило, подобные передвижки делают редко.