Правда, что, если сломался лифт, дом вне включат в программу капремонта? 

Как сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ Ставрополья, недавно в список многоквартирных домов, которые приведут в порядок по краевой программе капремонта, включили девятиэтажку, расположенную в краевой столице по адресу: ул. Космонавтов, 6. Там давно уже не работает лифт. Чтобы установить новый, краевые власти приняли решение включить высотку в программу капремонта этого года.
Но, как правило, подобные передвижки делают редко.
«Поскольку тариф на капремонт в крае в два раза ниже экономически обоснованного, мы можем себе позволить ремонтировать в год не более 500 домов, — комментирует министр ЖКХ Ставрополья Роман Марченко. — К примеру, на 2018 г. запланировали привести в порядок 417 домов».