Череповецкая наркоманка пыталась ограбить магазин

Две упаковки красной рыбы хотела вынести без оплаты череповчанка. Ее задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Вологодской области

ЧП произошло в супермаркете на улице Сталеваров городе металлургов. Заметив подозрительную покупательницу, кассир нажала тревожную кнопку. На место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны.

Как оказалось, преступница имеет большой «послужной» список: 32-летняя череповчанка не раз привлекалась к административному наказанию за различные правонарушения и воровство.

В ходе беседы с правоохранителями женщине стало плохо. Приехавшие медики установили, что задержанная находится под действием наркотиков. После того как ей оказали помощь, воровка получила штраф по статье КоАП «Мелкое хищение».