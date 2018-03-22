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Череповецкая наркоманка пыталась ограбить магазин
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Череповецкая наркоманка пыталась ограбить магазин 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Две упаковки красной рыбы хотела вынести без оплаты череповчанка. Ее задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Вологодской области.
ЧП произошло в супермаркете на улице Сталеваров городе металлургов. Заметив подозрительную покупательницу, кассир нажала тревожную кнопку. На место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны.
Как оказалось, преступница имеет большой «послужной» список: 32-летняя череповчанка не раз привлекалась к административному наказанию за различные правонарушения и воровство.
В ходе беседы с правоохранителями женщине стало плохо. Приехавшие медики установили, что задержанная находится под действием наркотиков. После того как ей оказали помощь, воровка получила штраф по статье КоАП «Мелкое хищение».
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