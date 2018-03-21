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Владимир Вдовиченков и Елена Лядова откроют кинофестиваль «От всей души» в Ульяновске
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Владимир Вдовиченков и Елена Лядова откроют кинофестиваль «От всей души» в Ульяновске 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
В этом году зрителям покажут семейное кино. После кинодорожки и презентации программы гостей мероприятия ждет творческая встреча с актрисой Чулпан Хаматовой, где она под аккомпанемент фортепиано прочитает стихотворения Анны Ахматовой, Марины Цветаевой и Беллы Ахмадулиной. «На празднике „От всей души“ для каждой семьи с детьми любого возраста подготовлена интересная программа, включающая проведение мастер-классов и творческих встреч с известными артистами, организацию выставок», — цитирует MEDIA73 губернатора региона Сергея Морозова. За время работы кинофестиваля на его площадках прошло 653 мероприятия, которые посетило почти 195 тысяч человек.
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