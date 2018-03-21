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Американская организация попала в России в список нежелательных
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Американская организация попала в России в список нежелательных 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Международная неправительственная организация The German Marshall Fund of the United States, которая более известная в России как Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов, включена в список НПО, деятельность которых нежелательна в нашей стране.
Как сообщается на официальном сайте Минюста, это произошло «в соответствии с ФЗ „О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ“ и на основании решения заместителя Генерального прокурора.
Теперь список состоит из 14 наименований. Неделю назад его пополнили созданная в Германии Европейская платформа за демократические выборы и учрежденный в Литве Международный центр электоральных исследований. Первые организации были включены в перечень нежелательных еще в 2015 году.
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