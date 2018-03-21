Американская организация попала в России в список нежелательных

Международная неправительственная организация The German Marshall Fund of the United States, которая более известная в России как Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов , включена в список НПО, деятельность которых нежелательна в нашей стране.

Как сообщается на официальном сайте Минюста, это произошло «в соответствии с ФЗ „О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ“ и на основании решения заместителя Генерального прокурора.