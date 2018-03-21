Чистая вода пришла в поселок Отрадное

Долгое время жители поселка Отрадное Угличского района жаловались на то, что в воде из скважины уровень железа превышает допустимые нормы. Благодаря запуску процесса передачи полномочий в сфере водоснабжения на региональный уровень вопрос был решен.

— Последние четыре года сети и очистные сооружения района находились в частных руках. Не проводились ни плановые ремонты, ни капитальные, — рассказал начальник угличского ПТП «Северного водоканала» Игорь Кузнецов . — С приходом нашего предприятия и принятием федеральной программы «Чистая Волга», инициатором которой является губернатор Дмитрий Миронов , многое изменилось. Всего за несколько месяцев работы специалисты устранили множество утечек и аварий на сетях, в том числе с заменой целых участков старых труб на новые. Сейчас мы ведем работы по улучшению качества водоснабжения в городе и районе, в том числе — в Отрадном.

В минувшую пятницу на насосную станцию в поселке были поставлены необходимые комплектующие для обезжелезивания воды. Работы шли сутки. Сотрудники предприятия провели плановый ремонт объекта, отревизировали задвижки, установили новое насосное оборудование, преобразователь частоты. Уже вечером процесс очистки перешел на качественно более высокий уровень.

Сотрудники центральной лаборатории Северного водоканала отобрали пробы в школах, магазине, жилых домах, на крайних точках. В данный момент уровни мутности и железа ниже порога чувствительности прибора, который может эти параметры определять. Вода абсолютно чистая, соответствует всем СНиПам, ее можно пить.

— Чистая вода в домах жителей Отрадного — первый шаг на пути к улучшению системы водоснабжения и водоотведения в районе, а также к повышению качества предоставляемых услуг, — отметил заместитель главы администрации Угличского МР Александр Куприн . — Благодаря достигнутой договоренности с Правительством области и руководством Северного водоканала мы сегодня имеем возможность подавать населению качественную питьевую воду, которая отвечает всем необходимым требованиям. В планах — установка станций подготовки воды в части обезжелезивания на других территориях. В первую очередь это Головинское и Слободское поселения.

Жители поселка Отрадное результатом работы Северного водоканала довольны. Раньше домашние фильтры на кранах приходилось менять очень часто, а на покупную питьевую воду уходила приличная часть семейного бюджета.

— Мы не можем нарадоваться тому, что нас наконец-то услышали, — поделились жительницы поселка. — Сколько мы просили, в какие только двери ни стучали… Уже сейчас вы можете прийти и посмотреть: вода из крана течет чистая, без мути и на вкус намного лучше, чем раньше. Очень надеемся, что это надолго.

Справка

С 1 января 2019 года согласно областному закону полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения переходят на региональный уровень. Система водоснабжения и водоотведения будет базироваться в двух районах: это северный, где якорным водоканалом будет рыбинский, и южный, где базовым станет ярославский.

Объемы работ у якорных водоканалов по принятым районам колоссальные. Сейчас ведется разработка единой схемы водоснабжения и водоотведения региона, в которую войдут все муниципальные образования и населенные пункты, где будут действовать водоканалы.