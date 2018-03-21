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Жители Дзержинского с 26 марта смогут подать заявки на соискание премии «Наше Подмосковье»
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Жители Дзержинского с 26 марта смогут подать заявки на соискание премии «Наше Подмосковье» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Жители подмосковного Дзержинского смогут принять участие в премии губернатора «Наше Подмосковье», прием заявок стартует 26 марта, сообщил глава муниципалитета Виталий Панаморенко в своем аккаунте в Instagram.
«С 26 марта начинается прием заявок на соискание премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье-2018». Он продлится до 31 мая. Я призываю всех неравнодушных жителей нашего города принять участие в премии 2018 года», — написал Панаморенко.
Он подчеркнул, что это отличная возможность получить финансовую поддержку и единомышленников.
В 2017 году на премию «Наше Подмосковье» жители Дзержинского подали 48 проектов. Количество участников составило 468 человек. Победителями признали восемь проектов.
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