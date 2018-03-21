СПЧ попросил МЧС и прокуратуру принять меры по ситуации в Волоколамске

"Возмущение и тревога жителей города Волоколамска, их активные действия, безусловно, понятны. Вопрос, когда же ситуация изменится к лучшему, остается без ответа. Просим вас дать поручение и принять срочные меры, направленные на улучшение экологической обстановки, сложившейся в Волоколамском районе", — приводятся на сайте слова из обращения СПЧ к главе МЧС Пучкову.

Добавляется, что в СПЧ продолжают поступать обращения от жителей Волоколамского района, связанные с проблемой катастрофического ухудшения экологической ситуации в регионе из-за полигона твердых бытовых отходов «Ядрово», расположенном недалеко от города.

Ранее в среду сообщалось, что ночью на подмосковном полигоне «Ядрово» произошел очередной выброс свалочного газа, но днем он был устранен. Как сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра здравоохранения Дмитрия Маркова, за медпомощью в Волоколамске обратились 57 человек. Всего за помощью обратились ученики трех образовательных учреждений с одинаковыми симптомами: тошнота, головокружение, рвота.