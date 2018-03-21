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СПЧ попросил МЧС и прокуратуру принять меры по ситуации в Волоколамске
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СПЧ попросил МЧС и прокуратуру принять меры по ситуации в Волоколамске 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сегодня обратился к главе МЧС России Владимиру Пучкову и в ряд других инстанций с просьбой принять срочные меры по улучшению экологической ситуации в подмосковном Волоколамске, говорится в сообщении на сайте СПЧ.
"Возмущение и тревога жителей города Волоколамска, их активные действия, безусловно, понятны. Вопрос, когда же ситуация изменится к лучшему, остается без ответа. Просим вас дать поручение и принять срочные меры, направленные на улучшение экологической обстановки, сложившейся в Волоколамском районе", — приводятся на сайте слова из обращения СПЧ к главе МЧС Пучкову.
Кроме того, СПЧ попросил срочно отреагировать на произошедшее в Волоколамске прокурора Московской области Алексея Захарова, руководителя Роспотребнадзора Анну Попову, уполномоченного по правам человека в Московской области Екатерину Семенову и руководителя Росприроднадзора Артема Сидорова.
Добавляется, что в СПЧ продолжают поступать обращения от жителей Волоколамского района, связанные с проблемой катастрофического ухудшения экологической ситуации в регионе из-за полигона твердых бытовых отходов «Ядрово», расположенном недалеко от города.
Ранее в среду сообщалось, что ночью на подмосковном полигоне «Ядрово» произошел очередной выброс свалочного газа, но днем он был устранен. Как сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра здравоохранения Дмитрия Маркова, за медпомощью в Волоколамске обратились 57 человек. Всего за помощью обратились ученики трех образовательных учреждений с одинаковыми симптомами: тошнота, головокружение, рвота.
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