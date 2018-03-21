Японские женщины не будут участвовать в коронации нового императора в 2019 году 

Женщины из императорской семьи Японии не смогут участвовать в церемонии вступления на престол крон‐принца Нарухито 1 мая 2019. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на портал Royalcentral.
Правительство Японии собирается воспроизвести церемонию коронации императора Акихито, которая проходила 7 января 1989 года после смерти императора Сева. Тогда в мероприятии могли участвовать только мужчины императорской семьи. Кроме того, на торжестве присутствовали
премьер-министр
Японии, кабинет министров и другие высокопоставленные чиновники.
По данным издания, женщины не участвуют в церемониях восхождения императоров на престол с 1889 года.
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