Японские женщины не будут участвовать в коронации нового императора в 2019 году

Женщины из императорской семьи Японии не смогут участвовать в церемонии вступления на престол крон‐принца Нарухито 1 мая 2019. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на портал Royalcentral.

Правительство Японии собирается воспроизвести церемонию коронации императора Акихито, которая проходила 7 января 1989 года после смерти императора Сева. Тогда в мероприятии могли участвовать только мужчины императорской семьи. Кроме того, на торжестве присутствовали

премьер-министр

Японии, кабинет министров и другие высокопоставленные чиновники.

По данным издания, женщины не участвуют в церемониях восхождения императоров на престол с 1889 года.