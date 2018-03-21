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В Московском авиационном институте в САО пройдёт первый межвузовский «Авиахакатон»
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В Московском авиационном институте в САО пройдёт первый межвузовский «Авиахакатон» 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
В преддверии дня космонавтики, с 6 по 8 апреля, в Московском авиационном институте (национальном исследовательском университете) пройдёт первый межвузовский «Авиахакатон». На одной площадке соберутся сильнейшие программисты, разработчики мобильных приложений, дизайнеры, проектировщики интерфейсов, маркетологи, аналитики, а также ведущие представители отрасли — авиакомпаний, аэропортов, системных интеграторов, IT-корпораций.
За престижные призы «Авиахакатона» и возможность создания инновационного цифрового продукта под руководством опытных экспертов из отрасли будут бороться самые талантливые студенческие умы лучших российских вузов.
— Проведение хакатонов — важный элемент создания предпринимательской экосистемы, — отмечает советник ректора МАИ Дмитрий Волошин. — Самая благодатная почва для её развития — это, конечно, вузы. Поэтому в рамках проекта создания IТ-Центра МАИ мы запланировали и успешно реализовали ряд мероприятий, способствующих возникновению студенческих стартапов в области информационных технологий. Так, в прошлом году совместно с Фондом развития интернет-инициатив мы организовали акселератор для студенческих команд. Надеемся, что регулярное проведение хакатонов позволит обеспечить стабильный поток проектов для их последующего развития и превращения в высокодоходный бизнес.
Реализация данного проекта при поддержке АО «Авиакомпания «Россия» позволила создателям Авиахакатона предложить участникам наиболее актуальные для авиаиндустрии задачи. Это стало возможным благодаря тому, что проанализировав собственные бизнес-процессы, АО «Авиакомпания „Россия“ предоставила участниками Хакатона для решения IT-кейсы, практическая реализация которых обеспечивает существенные конкурентные преимущества в отрасли.
Участникам „Авиахакатона“ представится уникальная возможность предложить идею и разработать прототип решения по таким направлениям как:
— сервисы на основе открытых данных Росавиации;
— сервисы на основе данных рейтингов ведущих авиакомпаний;
— рекомендательные системы по подбору развлекательного контента для пассажиров.
Победители и призёры „Авиахакатона“ получат:
— опыт решения реального бизнес-кейса;
— возможность реализовать свой проект при поддержке АО „Авиакомпания „Россия“ и других партнёров мероприятия;
— рекомендацию для своего IT-проекта в Международный акселератор NUMA Moscow;
— возможность получить экспертизу от представителей авиационной и IT-индустрии на одной площадке.
Команды победителей станут обладателями призов от партнёров мероприятия (Indatalab, Альпина Паблишер, Dream Aero, Онлайн-кинотеатра ivi.): квадрокоптер с GPS, полёт на авиасимуляторе высшей степени соответствия реальности Boeing 737, коллекционную модель пассажирского самолёта, полёт на авиасимуляторе истребителя, сертификат на покупку электронных книг, подписку на онлайн-кинотеатр и другие.
Справочно:
МАИ — ведущий технический университет в области авиационных, ракетно-космических и других высокотехнологичных систем. В вузе обучается около 22 000 студентов. Сохраняя многолетние традиции и развивая новейшие тренды в области образования, науки и инноваций, МАИ обеспечивает прочную базу для формирования кадрового потенциала страны — инженеров-лидеров, обладающих технологическими, организационными и бизнес-компетенциями. На базе университета создаются новейшие разработки в области авиа-, ракето— и двигателестроения, запускаются малые космические аппараты, ведутся передовые исследования в сфере аддитивных технологий, систем управления, IT-решений и других актуальных направлений технологического развития.
IT-Центр МАИ — ведущий центр по подготовке высококвалифицированных специалистов, созданию и коммерциализации прорывных IT-технологий. В своей деятельности IT-Центр решает тактические задачи бизнеса и формирует глобальную технологическую повестку основных игроков отраслей высоких технологий.
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