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На ТЭС на Тамани и в Крыму установят газовые турбины малой мощности завода Ростеха
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На ТЭС на Тамани и в Крыму установят газовые турбины малой мощности завода Ростеха 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Газотурбинные установки малой мощности, изготовленные на заводе «Пермские моторы» (входит в структуру ГК «Ростех»), уже сейчас используют при реконструкции Сакской электростанции в Крыму, Их установят на одной из очередей ТЭС на Тамани. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в рамках общественного совета при Минэнерго.
"В частности, Ростех — «Пермские моторы» создали на базе двигателя газотурбинную установку мощностью 25 МВт, которая сейчас будет активно внедряться. Мы будем использовать ее при строительстве электростанций в Тамани частично. Мы эти газотурбинным установки уже в Крыму используем при строительстве и реконструкции Сакской теплоэлектростанции", — сказал министр.
При этом он отметил, что пока успехи в производстве российских парогазовых турбин большой мощности отечественные предприятия не проявляют. «Пока не можем сказать, что создана газотурбинная установка большой мощности», — добавил министр.
Новак подчеркнул, что министерство создает все условия для развития отечественного энергетического машиностроения, добавляя в условия конкурса на строительство новых объектов генерации необходимость использования отечественного оборудования. «Мы сейчас в том числе занимаемся тем, чтобы создавать условия в конкурсах с использованием отечественного оборудования», — добавил министр.
"Пермские моторы" специализируются на серийном производстве авиадвигателей для гражданской авиации, промышленных газотурбинных установок для электростанций и транспортировки газа.
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