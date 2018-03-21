На ТЭС на Тамани и в Крыму установят газовые турбины малой мощности завода Ростеха

"В частности, Ростех — «Пермские моторы» создали на базе двигателя газотурбинную установку мощностью 25 МВт, которая сейчас будет активно внедряться. Мы будем использовать ее при строительстве электростанций в Тамани частично. Мы эти газотурбинным установки уже в Крыму используем при строительстве и реконструкции Сакской теплоэлектростанции", — сказал министр.

При этом он отметил, что пока успехи в производстве российских парогазовых турбин большой мощности отечественные предприятия не проявляют. «Пока не можем сказать, что создана газотурбинная установка большой мощности», — добавил министр.

Новак подчеркнул, что министерство создает все условия для развития отечественного энергетического машиностроения, добавляя в условия конкурса на строительство новых объектов генерации необходимость использования отечественного оборудования. «Мы сейчас в том числе занимаемся тем, чтобы создавать условия в конкурсах с использованием отечественного оборудования», — добавил министр.

"Пермские моторы" специализируются на серийном производстве авиадвигателей для гражданской авиации, промышленных газотурбинных установок для электростанций и транспортировки газа.