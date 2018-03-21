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В Борисполе выделили землю для строительства железной дороги в аэропорт
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В Борисполе выделили землю для строительства железной дороги в аэропорт 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
15 марта 2018 года Бориспольский горсовет принял решение «О предоставлении разрешения публичному акционерному обществу „Украинская железная дорога“ на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка в постоянное пользование площадью 3,5 га для размещения и эксплуатации зданий и сооружений железнодорожного транспорта по ул. Чумацкая, 31 в городе Борисполь». За это решение проголосовали 28 депутатов.
В начале 2018 года Кабмин озадачился идеей соединить международный аэропорт Борисполь со столичным железнодорожным вокзалом. “Укрзализныця” закончила процесс подготовки проектной документации. Проложить новые колеи обещают до конца 2018 года.
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