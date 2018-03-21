ЗабЖД планирует в два раза увеличить объем путеремонтных работ в Приамурье в 2018 году 

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Забайкальская железная дорога (ЗабЖД) в 2018 году планирует модернизировать в Приамурье 185,5 км пути. Это в два раза, или на 97 км, превышает объем путеремонтных работ 2017 года, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.
Обновление инфраструктуры будет вестись на участках: Тахтамыгда — Бамовская — Горелый, Талдан — Гудачи, Дактуй — Тыгда, Ушумун — Сиваки, Мухинская — Берея, Арга — Серышево, Завитая — Тюкан, Домикан — Архара.
Для достижения наилучших результатов по скорости и качеству ремонта основная часть работ будет выполнена с применением технологии «закрытого перегона». Она предусматривает закрытие одного пути для движения поездов и организацию на нем широкого фронта ремонтных работ в круглосуточном режиме с привлечением большого количества тяжелой техники и специального подвижного состава. Старт путеремонтной кампании на полигоне обслуживания ЗабЖД в Амурской области запланирован на апрель.