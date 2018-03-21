Ещё
ЗабЖД планирует в два раза увеличить объем путеремонтных работ в Приамурье в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЗабЖД планирует в два раза увеличить объем путеремонтных работ в Приамурье в 2018 году 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Забайкальская железная дорога (ЗабЖД) в 2018 году планирует модернизировать в Приамурье 185,5 км пути. Это в два раза, или на 97 км, превышает объем путеремонтных работ 2017 года, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.
Обновление инфраструктуры будет вестись на участках: Тахтамыгда — Бамовская — Горелый, Талдан — Гудачи, Дактуй — Тыгда, Ушумун — Сиваки, Мухинская — Берея, Арга — Серышево, Завитая — Тюкан, Домикан — Архара.
Для достижения наилучших результатов по скорости и качеству ремонта основная часть работ будет выполнена с применением технологии «закрытого перегона». Она предусматривает закрытие одного пути для движения поездов и организацию на нем широкого фронта ремонтных работ в круглосуточном режиме с привлечением большого количества тяжелой техники и специального подвижного состава. Старт путеремонтной кампании на полигоне обслуживания ЗабЖД в Амурской области запланирован на апрель.
ТАСС: последние новости
Под Белгородом погиб офицер, заслонив собой солдата от взорвавшейся гранаты Главы МИД и Минобороны Чехии отвергли возможность чешского происхождения "Новичка" Омбудсмен: к инциденту со стрельбой в шадринской школе причастны несколько подростков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»88
Российский офицер принял героическую смерть46
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором399
Собчак признала свое «определенное положение»44
Черноморский флот бессилен против ВМС США65
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение