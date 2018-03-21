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Вологодских школьниц, спасших от гибели сверстников, наградил глава региона
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Вологодских школьниц, спасших от гибели сверстников, наградил глава региона 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Девятиклассница из Устюжны Евгения Баранова и одиннадцатиклассница из Череповца Елена Талицкая стали участницами торжественной церемонии вручения государственных и ведомственных наград. Обе школьницы вовремя оказали помощь сверстникам и спасли им жизни. Торжество состоялось в парадном зале Дома губернатора, девушек лично наградил глава региона Олег Кувшинников.
Ученица школы № 2 Устюжны Евгения Баранова спасла от гибели десятилетнего мальчика, который катался на коньках и провалился под лед реки Мологи в январе этого года. Девушка вытащила сверстника на берег, рискуя собственной жизнью. Елена Талицкая, которая учится в школе № 2 Череповца, спасла раненого и истекающего кровью семиклассника. Ножевое ранение он получил в результате нападения незнакомого мужчины. Старшеклассница зажала рану рукой и при помощи родственника доставила мальчика в больницу.
За смелость и самоотверженность, проявленные при спасении людей в экстремальных ситуациях, девушкам вручили ценные подарки. Также различными наградами федерального и регионального уровня отмечен труд работников самых разных сфер, которые долгие годы добросовестно трудились на благо Вологодчины и всей страны.
«Все вы — настоящие герои современной Вологодчины. Вы добились выдающихся результатов в различных отраслях народно-хозяйственного комплекса. Уверен, что с такими людьми нам не страшны никакие трудности. Будущее нашей страны в надежных руках!», — обратился к награждаемым глава региона Олег Кувшинников.
Среди тех, кому вручены награды, — работники сельского хозяйства, учителя и врачи, педагоги и деятели культуры, служащие. Всего в список награжденных вошли 39 человек.
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