Главгосэкспертиза одобрила реконструкцию санатория им. А. Герцена в Одинцовском районе

Подмосковье будет обновлен один из самых известных санаториев страны им. А. Герцена, сообщили в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России».

«Главгосэкспертиза России повторно рассмотрела проект реконструкции объектов инфраструктуры и здания стационара ФГБУ «Центр реабилитации» управления делами президента Российской Федерации, расположенного в Одинцовском районе Московской области. Центр, больше известный как санаторий имени Герцена, признан одним из лучших медицинских учреждений России в области лечения и медицинской реабилитации. Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что проектная документация и результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям. Также была проведена проверка достоверности определения сметной стоимости работ. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что «Центр реабилитации» управления делами президента Российской Федерации предназначен для обеспечения завершенного цикла специализированной и высокотехнологической медицинской помощи наиболее сложной категории пациентов с комплексными и сочетанными патологическими синдромами ограничения жизнедеятельности. Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция основного корпуса санатория — пятиэтажного здания стационара с подвалом, цокольным и техническим этажами и четырехэтажной пристройкой-пищеблоком общей площадью 23 тыс. 55 кв. м.

Кроме того, в состав объектов, подлежащих реконструкции и благоустройству, входят кислородная станция, две видовые площадки с лестницами, терренкур для лечебной ходьбы, очистные сооружения и проходные, пешеходные дорожки, проезды и автомобильные парковки. Планируется, что реконструкция продлится около 18 месяцев и будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.