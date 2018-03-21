Ещё
Главгосэкспертиза одобрила реконструкцию санатория им. А. Герцена в Одинцовском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главгосэкспертиза одобрила реконструкцию санатория им. А. Герцена в Одинцовском районе 

Агентство «Москва» 1 час назад
В Подмосковье будет обновлен один из самых известных санаториев страны им. А. Герцена, сообщили в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России».
«Главгосэкспертиза России повторно рассмотрела проект реконструкции объектов инфраструктуры и здания стационара ФГБУ «Центр реабилитации» управления делами президента Российской Федерации, расположенного в Одинцовском районе Московской области. Центр, больше известный как санаторий имени Герцена, признан одним из лучших медицинских учреждений России в области лечения и медицинской реабилитации. Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что проектная документация и результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям. Также была проведена проверка достоверности определения сметной стоимости работ. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения», — говорится в сообщении.
Уточняется, что «Центр реабилитации» управления делами президента Российской Федерации предназначен для обеспечения завершенного цикла специализированной и высокотехнологической медицинской помощи наиболее сложной категории пациентов с комплексными и сочетанными патологическими синдромами ограничения жизнедеятельности. Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция основного корпуса санатория — пятиэтажного здания стационара с подвалом, цокольным и техническим этажами и четырехэтажной пристройкой-пищеблоком общей площадью 23 тыс. 55 кв. м.
Кроме того, в состав объектов, подлежащих реконструкции и благоустройству, входят кислородная станция, две видовые площадки с лестницами, терренкур для лечебной ходьбы, очистные сооружения и проходные, пешеходные дорожки, проезды и автомобильные парковки. Планируется, что реконструкция продлится около 18 месяцев и будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.
Агентство «Москва»: последние новости
Брелоки «Стрелка» с приложением «Тройки» появились в продаже в 12 салонах «Мегафона» в Подмосковье Госдума поддержала законопроект об отмене НДФЛ на доходы граждан от реализации макулатуры Россельхознадзор усилил контроль животноводческой продукции 16 российских предприятий-поставщиков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»88
Российский офицер принял героическую смерть46
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором399
Собчак признала свое «определенное положение»44
Черноморский флот бессилен против ВМС США65
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение